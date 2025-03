शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा ने चोरी-छिपे शुरू की नए शो की शूटिंग, फैंस बोले, 'केमेस्ट्री लगाएगी TRP लिस्ट में आग'

Shivangi Joshi and Harshad Chopda Show: बीते कुछ समय से शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के नए शो को लेकर खूब चर्चा हो रही थी. ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि शिवांगी इस शो में नहीं बल्कि दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करेंगी. कई रिपोर्ट्स में दावे किए गए थे कि शिवांगी जोशी इस प्रोजेक्ट में अपने पुराने को-एक्टर मोहसिन खान के साथ नजर आएंगी. शिवांगी जोशी इन खबरों पर कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ रही थीं. इसी बीच उनसे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है. सामने आए वीडियो से क्लियर हो गया है कि शिवांगी हर्षद के साथ ही शो कर रही हैं.

शिवांगी-हर्षद ने शुरू की शूटिंग

सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे वीडियो में शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों कलाकरों के साथ एक बड़ी क्रू टीम भी दिख रही है. वीडियो में शिवांगी-हर्षद गाड़ी के अंदर एक-दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो को देखकर फैंस लगातार अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो पर लिखा है, 'शिवांगी और हर्षद की केमेस्ट्री से वबाल ही मचेगा.' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'दोनों की केमेस्ट्री से टीआरपी लिस्ट हिल जाएगी.' बता दें कि शिवांगी और हर्षद दोनों ही टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर और हाईएस्ट पेड कलाकारों में से एक हैं. दोनों की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. ऐसे में जाहिर है कि इनका शो शुरू होते ही धमाल मचाना शुरू कर देगा.

#HarshadChopda finally new promo bts shoot video cilp glimpse out from set new show #HarShivi #ShivangiJoshi @ChopdaHarshad late night 3:25 am shoot mood at car

Ps " r you guys ready " to again screen on tv

I'm super excited "

Rishabh and Bhagyasree pic.twitter.com/S2Nqn1lcwQ

— ManishaMaji (@ManishaMaji8) March 8, 2025