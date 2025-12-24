मां बनने के बाद काम पर लौटीं श्रद्धा आर्या, वर्क-लाइफ बैलेंस पर बोलीं- 'शूटिंग के दौरान बच्चों की....'

Shraddha Arya: टीवी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में नए साल के मौके पर खास कार्यक्रम देखने को मिलते हैं. इस बार भी जीटीवी ने दर्शकों के लिए खास कार्यक्रम 'जी रिश्तों का मेला 2025' आयोजित किया है. इस बार इस खास शो को होस्ट करने की जिम्मेदारी टीवी की मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा आर्या को मिली, जिन्हें दर्शक उनके हिट शो 'कुंडली भाग्य' में प्रीता के किरदार से जानते हैं. उनके साथ अभिनेता जय भानुशाली भी होंगे, जो उनका साथ देंगे.

शो होस्ट करना मेरे लिए सिर्फ काम नहीं

श्रद्धा आर्या ने अपने अनुभव के बारे में बताते हुए कहा मुझे यह अनुभव ऐसा लगा, जैसे एक बड़ा उत्सव हो, जिसमें प्यार और अपनापन भरा हो. शो होस्ट करना मेरे लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक खुशी और उत्साह से भरा अनुभव था. कार्यक्रम के दौरान मैंने न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि उनके साथ अपने जुड़ाव को भी महसूस किया.' वर्क-लाइफ बैलेंस की बात करते हुए श्रद्धा ने कहा मां बनने और शूटिंग के बीच संतुलन बनाए रखना मेरे लिए एक सीखने वाला अनुभव रहा है. कई बार शूटिंग के दौरान मुझे बच्चों की बहुत याद आती है और कभी-कभी यह बहुत चुनौतीपूर्ण भी लगता है. काम के दौरान दिल का एक हिस्सा हमेशा बच्चों के साथ रहता है. लेकिन, जब मैं काम खत्म करके घर लौटती हूं और बच्चे मुझे गले लगाते हैं, तो सारी थकान और मुश्किलें तुरंत दूर हो जाती हैं.'

श्रद्धा ने बताया कि उनके लिए यह सब थोड़ा आसान रहा, क्योंकि उन्हें घर और सेट दोनों जगह बहुत समर्थन मिला. उनके परिवार ने हमेशा उन्हें समझा और टीम ने भी उनके समय और जिम्मेदारियों का सम्मान किया. इस सहयोग के कारण वह अपने काम में सहज महसूस कर पाई. उन्होंने कहा जीटीवी की टीम के साथ शूटिंग करना हमेशा आसान और मजेदार रहा है. टीम मेहनत और समय का सम्मान करती है, जिससे मुझे काम में आराम मिलता है और प्रदर्शन भी बेहतर होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

'जी रिश्तों का मेला 2025' को होस्ट करने के बारे में श्रद्धा ने कहा नए साल का स्वागत करना और इस खास मौके पर दर्शकों के साथ जुड़ना एक बड़े उत्सव जैसा महसूस हुआ. शो में प्यार, यादें और अपनापन साफ दिखता है. सेट पर काम करते समय लोग मुझे अब भी प्रीता के नाम से बुलाते हैं. कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे 'कुंडली भाग्य' अभी भी चल रहा है और मैं रोज शूटिंग कर रही हूं. श्रद्धा ने कहा प्रीता का किरदार मेरे लिए बहुत खास है. इस किरदार ने मुझे सिर्फ लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि दर्शकों के साथ जुड़ाव और प्यार भी दिया. चाहे मैं आगे कुछ भी करूं, प्रीता हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा बनी रहेगी. यह किरदार मेरे लिए एक प्रेरणा और यादगार अनुभव दोनों है. (एजेंसी)