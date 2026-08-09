क्या बिग बॉस 20 में नजर आएंगी श्रेया कालरा? लॉक अप विनर ने दिया हिंट

सलमान खान का शो बिग बॉस 20 चर्चा में हैं. नए सीजन के कंटेस्टेंट्स को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है. इंटरनेट पर अक्सर नए सीजन के कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आते हैं. खबर आ रही है कि बिग बॉस 20 में श्रेया कालरा नजर आ सकती है. हाल ही में श्रेया ने लॉक अप सीजन 2 को जीता है. श्रेया कालरा ने बताया है कि क्या वो सलमान खान के शो में नजर आ सकती है.
बिग बॉस 20 को लेकर फैंस काफी उत्साहित है. कुछ समय पहले सलमान खान का प्रोमो वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में बिग बॉस 20 के रिलीज डेट का ऐलान हुआ है. प्रोमो के बाद से ही फैंस में एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. खबरें आ रही थी कि बिग बॉस 20 में लॉक अप विनर श्रेया कालरा नजर आ सकती है.
बिग बॉस 20 में एंट्री को लेकर श्रेया ने बताया है कि वह सलमान खान के रियलिटी शो का हिस्सा नहीं बनेंगी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वाइट नोट शेयर करके बताया है कि वह बिग बॉस 20 का हिस्सा नहीं बनेंगी. वॉइस नोट में श्रेया ने बोला- अभी-अभी एक पागलखाने से बाहर निकली हूं, अब एकदम से इस तरह के रिलयिटी शो में जाने के लिए मैं मानसिक रूप से रेडी नहीं हूं. किसी दूसरे शो में गैंगलीडरशिफ जैसा ऑफर आता है तो मैं उस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हूं. श्रेया ने साफ कर दिया है कि शो का हिस्सा नहीं है.
सलमान खान का बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर 2026 को होगा. सलमान खान का रियलिटी शो ओटीटी जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर रिलीज होगा. इस बार बिग बॉस अन्य सीजन से काफी अलग होने वाला है. खबरों के अनुसार इस बार बिग बॉस हाउस का डिजाइन भी एकदम नया होगा. बिग बॉस सीजन 20 काफी खास होने वाला है.
रिपोर्ट्स के अनुसार बिग बॉस 20 में कई टीवी स्टार्स नजर आ सकते हैं. सबसे ज्यादा चर्चा करण पटेल के नाम की है. इसके अलावा जेनिफिर विंगेट बी बिग बस 20 में नजर आ सकती हैं. क्रिकेटर हरभजन की पत्नी गता बसरा का नाम भी लिस्ट में शामिल है. रिपोर्ट्स के अनुसार माही विज भी बिग बॉस 20 का हिस्सा बन सकती है. सुनील पाल के नाम की भी चर्चा काफी तेज है.