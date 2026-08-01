दीवारों पर लिखता था नाम, बाइक से करता था पीछा... 'अंगूरी भाभी' के पीछे हाथ धोकर पड़ा था 'स्ट्रेंजर'; सुनाया खौफनाक किस्सा

एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने अपनी लाइफ से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया है. एक्ट्रेस आज भी उस घटना के बारे में सोचकर डर जाती है. दरअसल टीनएज के दिनों एक आदमी उनका पीछा करता था. इस घटना को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि महिलाओं को उत्पीड़न और स्टॉकिंग के खिलाफ आगे आकर आवाज उठानी चाहिए.
शुभांगी अत्रे ने हाल ही में हॉटरफ्लाई सो के दौरान द मेल फेमिनिस्ट एपिसोड में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की है. इस दौरान उन्होंने अपनी लाइफ का डरावना अनुभव शेयर किया है. शुभांगी ने बताया है कि जब वह 10 वीं-11 वीं क्लास में थी उस समय एक डरावनी घटना हुई थी जिसकी वजह से पूरा परिवार डर गया था. एक्ट्रेस ने बताया कि यह उनकी लाइफ का सबसे डरावन पल था.वह आदमी सड़कों और बिल्डिंग पर अपना और मेरा नाम लिख देता था. घर से बाहर आते ही सामने वाली दीवार पर उसका और मेरा नाम लिखा होता था.
शुभांगी ने बताया है कि वह आदमी बाइक से पीछे आता था, बाइक से चक्कर लगाता है. जिससे काफी डर का माहौल था. एक दिन मेरी बहन से उससे बात की है, उसे बताया है कि तुम ऐसे पीछा कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होना वाला है. तुम अपनी लाइफ में कुछ करो और कुछ बनों फिर आओ और हमसे बात करों. मेरे परिवार वाले भी इस घटना से डर गए थे.
भाभी जी घर पर हैं, कसौटी जिंदगी की और कस्तूरी सीरियल से लोगों के दिलों में राज करने वाली एक्ट्रेस ने बोला कि शुभांगी ने स्टॉकिंग और हैरेसमेंट के खिलाफ बोलना चाहिए. इस तरह की घटनाएं महिलाओं को घर से बाहर निकलने से रोक भी सकती है.
शुभांगी आत्रे ने अपने करियर की शुरुआत कसौदी जिंदगी सीरियल से की थी. इसके बाद एक्ट्रेस कस्तूरी सीरियल में नजर आई. सीरियल में वह लीड रोल में थी. सुपरहिट सीरियल से शुभांगी को घर-घर में पहचान मिली. साल 2016 में शुभांगी आत्रे भाबीजी घर पर हैं में अंगूरी का किरदार निभाया था. अंगूरी भाबीजी की के रोल से उन्हें काफी फेम मिला था.