Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /टीवी
  • /दीवारों पर लिखता था नाम, बाइक से करता था पीछा... अंगूरी भाभी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था स्ट्रेंजर; सुनाया खौफनाक किस्सा

दीवारों पर लिखता था नाम, बाइक से करता था पीछा... 'अंगूरी भाभी' के पीछे हाथ धोकर पड़ा था 'स्ट्रेंजर'; सुनाया खौफनाक किस्सा

भाभी जी घर पर हैं फेम शुभांगी अत्रे ने हाल ही में अपनी लाइफ से जुड़ी बेहद डरावनी घटना के बारे में शेयर किया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि टीनएज के दौरान एक आदमी ने कई दिनों तक उनका पीछा किया था.

Written ByShilpa
Published: Aug 01, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:31 PM IST
दीवारों पर लिखता था नाम, बाइक से करता था पीछा... 'अंगूरी भाभी' के पीछे हाथ धोकर पड़ा था 'स्ट्रेंजर'; सुनाया खौफनाक किस्सा

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महिलाओं के लिए खुशखबरी, दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च, आज से आवेदन शुरू
2
3
4
5