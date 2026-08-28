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इस शख्स ने दी थी श्वेता तिवारी को गंदी-गंदी गालियां, 3 दिन में MNS ने खोज निकाला फोन नंबर; राज ठाकरे ने मंगवाई माफी!

Shweta Tiwari Trolled MNS Action: टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट्स और धमकियां देने वालों पर बड़ा एक्शन हुआ है. खुद को राज ठाकरे का समर्थक बताने वाले इन ट्रोल्स की मनसे ने क्लास लगाई और महज तीन दिन में आरोपी से माफीनामा लिखवाकर एक्ट्रेस को भेजा. जानिए पूरा मामला.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 28, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:10 AM IST
इस शख्स ने दी थी श्वेता तिवारी को गंदी-गंदी गालियां, 3 दिन में MNS ने खोज निकाला फोन नंबर; राज ठाकरे ने मंगवाई माफी!
Image Credit: राज ठाकरे के टीम ने कर दिखाया कमाल (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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