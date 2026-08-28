/इस शख्स ने दी थी श्वेता तिवारी को गंदी-गंदी गालियां, 3 दिन में MNS ने खोज निकाला फोन नंबर; राज ठाकरे ने मंगवाई माफी!

मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली ऑनलाइन बदसलूकी को लेकर खुलकर सामने आ गई हैं. हाल ही में कुछ लोगों ने उन्हें इंस्टाग्राम पर बेहद गंदी भाषा में मैसेज और कमेंट्स किए थे. श्वेता ने चुप रहने के बजाय उन लोगों की हरकतों को सबके सामने लाने का फैसला किया. उन्होंने ऐसे ट्रोल्स के अकाउंट्स और उनके भेजे गए गंदे मैसेज के स्क्रीनशॉट अपनी स्टोरी पर शेयर कर दिए. एक्ट्रेस का कहना था कि इंटरनेट पर बैठकर औरतों को गालियां बकने वालों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वे बच निकलेंगे.
मामले ने तूल तब पकड़ा जब श्वेता ने देखा कि बदसलूकी करने वाले कुछ लोग खुद को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS प्रमुख राज ठाकरे का समर्थक बता रहे थे. इस पर श्वेता ने सीधा उन्हीं को टैग करते हिए सवाल उठाया कि क्या महिलाओं का अपमान करना किसी पार्टी के समर्थकों को शोभा देता है? मामला सामने आते ही MNS मेंबर स्नेहल अडारकर ने फौरन श्वेता से संपर्क किया. उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी महिलाओं के साथ ऐसी किसी भी बदतमीजी को कतई बर्दाश्त नहीं करती और न ही गालियां देने वाले ये लोग उनकी पार्टी के ऑफिशियल मेंबर हैं.
स्नेहल अडारकर ने श्वेता को भरोसा दिलाया कि वे इस मामले को हल्के में नहीं छोड़ेंगी और आरोपी का पता लगाकर रहेंगी. पार्टी ने बिना वक्त गंवाए छानबीन शुरू की और महज तीन दिन के अंदर मुख्य आरोपी को खोज निकाला. स्नेहल ने न सिर्फ उस शख्स का फोन नंबर श्वेता को दिया, बल्कि उससे हाथ से लिखी हुई माफी की चिट्ठी भी लिखवाई. आरोपी ने अपनी चिट्ठी में अपनी घटिया हरकत के लिए श्वेता से बिना शर्त माफी मांगी. मनसे (MNS) की इस क्विक और स्ट्रिक्ट एक्शन से श्वेता तिवारी काफी इंप्रेस हुई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी तारीफ भी की.
‘कसौटी जिंदगी की’ फेम श्वेता तिवारी ने अपनी अगली पोस्ट में स्नेहल अडारकर और पूरी मनसे टीम की जमकर तारीफ की. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई सारे पोस्ट कर लिखा कि उन्हें अपनी शिकायत के लिए बार-बार किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े. पार्टी ने खुद आगे आकर जिम्मेदारी दिखाई. श्वेता ने कहा कि एक राजनीतिक दल का महिलाओं के सम्मान के लिए इतनी तेजी से एक्शन लेना वाकई काबिले तारीफ है. स्नेहल ने श्वेता को ये भरोसा भी दिलाया कि भविष्य में अगर कोई भी शख्स पार्टी के नाम पर ऐसी हरकत करता है, तो वे सीधे उनसे मदद मांग सकती हैं.
मामले के सुलझने के बाद भी श्वेता तिवारी ने इंटरनेट पर इस तरह की हरकतों को लेकर एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा किया. उन्होंने कहा कि एक या दो आरोपियों को पकड़ लेने से ये बड़ी समस्या खत्म नहीं होने वाली. आज लाखों लोग अपनी असली पहचान छिपाकर मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठे हैं और बेखौफ होकर औरतों के लिए गंदी-गंदी बातें करते हैं और उनको गालियां देते हैं. असली दिक्कत उस गंदी सोच की है, जहां लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी बक दो, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. बस उनके अंदर से यही डर खत्म होना बहुत जरूरी है.
श्वेता तिवारी ने अपने एक्सपीरियंस से ये साफ कर दिया कि जब तक महिलाएं डरकर चुप बैठेंगी, तब तक ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती रहेगी. अब वक्त आ गया है कि ऑनलाइन शोषण करने वालों को कानून और समाज के सामने बेनकाब किया जाए. सोशल मीडिया महिलाओं को परेशान करने का जरिया नहीं बन सकता. श्वेता के इस कड़े कदम से सोशल मीडिया पर मौजूद दूसरी महिलाओं को भी हिम्मत मिली है कि वे ट्रोल्स की बदतमीजी को सहने के बजाय उनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाएं और उन्हें सबक सिखाएं. उनके फैंस भी एक्ट्रेस को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं.