/क्या यही है मराठी मानुस की पहचान? सोशल मीडिया पर भद्दी गालियां देने वालों पर भड़कीं श्वेता तिवारी, राज ठाकरे से पूछा सवाल

मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली भद्दी भाषा और गालियों को लेकर अपनी गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट शेयर करके उन लोगों को आईना दिखाया, जो किसी भी उम्र और पेशे की महिला को बेहद आसानी से अपशब्द कह देते हैं. 45 साल की एक्ट्रेस ने कहा कि इंटरनेट पर महिलाओं को ‘रा***’ जैसा बेहद शर्मनाक शब्द कहना आजकल बहुत आम सी बात हो गई है. कोई भी अनजान शख्स किसी भी महिला के लिए ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है.
श्वेता ने इस बात पर खास तौर से हैरानी जताई कि इंटरनेट पर औरतों को गंदी गालियां बकने वाले लोग कोई अनपढ़ या बिगड़े हुए नहीं, बल्कि वे अच्छे और पढ़े-लिखे परिवारों से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने एक ट्रोलर की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि भद्दे कमेंट्स करने वाला ये शख्स असल जिंदगी में एक डॉक्टर है. उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उसके परिवार, पत्नी और छोटे बच्चे की तस्वीरें लगी हुई हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लोग अपने घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए इतनी घटिया सोच रखते हैं.
ट्रोलर की प्रोफाइल देखने के बाद श्वेता तिवारी ने भी बताया कि ये शख्स खुद को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे और राज ठाकरे का सपोर्टर बताता है. इसके बाद उन्होंने सीधे राज ठाकरे से सवाल किया कि अगर ऐसे लोग उनकी पार्टी के सपोर्टर हैं, तो क्या वे इस तरह की ओछी हरकतों को सही मानते हैं. श्वेता ने लिखा कि वे ये सोचकर हैरान हैं कि कोई इंसान सोशल मीडिया पर दूसरी महिला को गालियां देकर अपने घर में अपनी पत्नी और बेटी के सामने कैसे जा सकता है. क्या ऐसे लोग अपने घर की महिलाओं के लिए ऐसी भाषा सहेंगे.
श्वेता तिवारी ने आगे कहा कि वे पूरी जिंदगी मुंबई और महाराष्ट्र में ही पली-बढ़ी हैं और उनके पिता भी यहीं बड़े हुए हैं. उन्होंने हमेशा देखा है कि ‘मराठी मानुस’ और ‘मराठी मुलगी’ कहलाने में लोग कितना गर्व और सम्मान महसूस करते हैं. उन्होंने कहा कि मराठी संस्कृति हमेशा से महिलाओं की इज्जत और ताकत का सम्मान करती आई है, लेकिन जब कोई खुद को मराठी मानुस कहकर महिलाओं के इनबॉक्स में जाकर गंदी गालियां देता है, तो ये पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या अब मराठी मानुस होने का यही मतलब रह गया है.
सिर्फ भाषा बोलना काफी नहीं, औरतों की इज्जत करना भी जरूरी है. अपनी आपबीती बताते हुए एक्ट्रेस ने अपनी को-एक्ट्रेस पारुल गुलाटी के साथ हुए एक हालिया किस्से का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जब पारुल गुलाटी ने शो ‘द ट्रेटर्स 2’ के साथियों के साथ इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन किया, तो कमेंट बॉक्स में लोग बहुत ही बेपरवाही से भद्दी गालियां लिख रहे थे. श्वेता ने इस बात पर गहरा दुख जताया कि इंटरनेट पर औरतों को निशाना बनाना और उन्हें गालियां देना इतना नॉर्मल कैसे हो गया है. लोग बिना सोचे-समझे किसी भी महिला के सम्मान पर हमला करने को अपना हक समझने लगे हैं.
एक्ट्रेस ने इस बात का भी खुलासा किया कि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके 8 साल के बेटे और बेटी को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक बातें लिखते हैं. उन्होंने ऐसे लोगों के दोहरे रवैये पर हमला बोलते हुए कहा कि जब वे ऐसे कमेंट करने वालों की प्रोफाइल देखती हैं, तो वहां उनकी मां, बहन, पत्नी और बेटियों की तस्वीरें दिखती हैं. वे अपने परिवार की महिलाओं के सम्मान पर एक आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर किसी दूसरी बेकसूर महिला और उसके बच्चों के खिलाफ इतनी नफरत और घटिया बातें लिखने की हिम्मत कैसे जुटा लेते हैं.