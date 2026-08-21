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क्या यही है मराठी मानुस की पहचान? सोशल मीडिया पर भद्दी गालियां देने वालों पर भड़कीं श्वेता तिवारी, राज ठाकरे से पूछा सवाल

Shweta Tiwari Slams Online Trolls: टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर महिलाओं को गालियां देने वाले ट्रोल्स की जमकर क्लास लगाई. एक ट्रोलर की प्रोफाइल को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने राज ठाकरे से सीधा और तीखा सवाल पूछा कि क्या महिलाओं का अपमान करना ही मराठी मानुस की पहचान है?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 21, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:49 PM IST
क्या यही है मराठी मानुस की पहचान? सोशल मीडिया पर भद्दी गालियां देने वालों पर भड़कीं श्वेता तिवारी, राज ठाकरे से पूछा सवाल
Image Credit: श्वेता तिवारी ने सीधा राज ठाकरे से किया सवाल (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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