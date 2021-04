Shehnaaz Gill हुई ट्रोल तो Sidharth Shukla को आया गुस्सा, सरेआम कह दी ये बात

नई दिल्ली: सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन दोनों अभी भी पब्लिकली अपने प्यार का इजहार नहीं करते. फिर भी सोशल मीडिया पर अपने प्यार को जग-जाहिर करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते. अब फिर से एक बार सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल चर्चा में आ गए हैं. इस बार सिद्धार्थ एक प्रोटेक्टिव मैन की तरह अपनी गर्ल की साइड ले रहे हैं.

दरअसल, शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) दोनों ही कल सोशल मीडिया पर एक-एक पोस्ट किए. जहां सिद्धार्थ ने अपने फैंस के लिए अपने नए लुक में एक फोटो पोस्ट की वहीं शहनाज गिल ने भी एक डांस वीडियो पोस्ट किया. दोनों के फैंस को दोनों के पोस्ट पसंद भी आ रहे थे और खूब तारीफें भी हो रही थीं, लेकिन इसी बीच एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर के पेज से शहनाज का वीडियो पोस्ट किया गया.

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर के पेज पर पोस्ट किए गए शहनाज (Shehnaaz Gill) के वीडियो के कैप्शन में लिखा था, 'सच में शहनाज गिल ने बहुत क्यूट अंदाज में ये वीडियो बनाया है, पर काश ये किसी अच्छे फोन पर शूट किया जाता.' फिर क्या था ये ट्वीट देखते ही सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) भड़क गए और उन्होंने एक ट्वीट करते हुए क्लास लगा दी. सिद्धार्थ ने लिखा, 'भाई अब आप एक दोस्त की ऐसे परवाह करते है, बहुत ही विनम्रता से आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं, ये वीडियो मौजूद सबसे अच्छे फोन से शूट किया गया है. ये उनके फैंस के लिए है. अगर आपको पसंद नहीं आया तो अपने पेज पर क्यों पोस्ट किया.'

Bhai now that your concerns about a friend ... let me just politely put it to your knowledge it’s was shot on the best possible phone ....for her fans ... if you didn’t like it why did you up it

