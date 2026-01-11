Advertisement
trendingNow13070711
Hindi Newsटीवीतान्या मित्तल के साथ नाम जुड़ने पर फिर फूटा अमाल का गुस्सा, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बोले-मैं किसी की बदतमीजी नहीं सहूंगा

तान्या मित्तल के साथ नाम जुड़ने पर फिर फूटा अमाल का गुस्सा, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बोले-'मैं किसी की बदतमीजी नहीं सहूंगा'

Amaal Malik On Trolling: 'बिग बॉस 19' के फिनाले के बाद भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है. घर के अंदर की छोटी-छोटी बातें और बयान अब सोशल मीडिया पर बड़े विवाद का कारण बन गए हैं. वहीं इस विवाद में सबसे ज्यादा सिंगर अमाल मालिक का नाम सामने आ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने ट्रोलर्स को फिर से हिदायत दी है. 

 

Edited By:  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तान्या मित्तल के साथ नाम जुड़ने पर फिर फूटा अमाल का गुस्सा, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बोले-'मैं किसी की बदतमीजी नहीं सहूंगा'

 

इस बार विवाद गायक और संगीतकार अमाल मलिक को लेकर है, जो शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट में शामिल थे. घर के अंदर उन्होंने तान्या मित्तल के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर दर्शकों और फैंस ने आपत्ति जताई. हालांकि शो खत्म होने के बाद भी यह मामला सोशल मीडिया पर लगातार गरमा रहा है और फैंस ने उनसे पब्लिकली माफी की मांग शुरू कर दी. विवाद तब और बढ़ गया जब अमाल के मैनेजर ने पोस्ट किया और लोगों से अपील की कि वे अमाल के परिवार और दोस्तों को इस मामले में न घसीटें। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और तान्या के समर्थकों ने इसे गंभीरता से लिया. उन्होंने अमाल से माफी मांगने को कहा.

सिंगर ने कहा ‘अब और नहीं सहूंगा’
इस पूरे विवाद के बीच अमाल मलिक ने खुद अपना ओपिनियन शेयर किया. उन्होंने कहा, ‘मैं पहले ही अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांग चुका हूं, चाहे वह तान्या मित्तल के लिए हो या शो में शामिल अन्य कंटेस्टेंट्स के लिए. शो से बाहर आने के बाद मेरा पहला पोस्ट तान्या के लिए ही था. इसके बावजूद मेरे मैनेजर, टीम, परिवार और दोस्तों पर निशाना बनाया गया. यह बिल्कुल गलत है, और लोग सिर्फ अपने फैंडम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तान्या से सिर्फ दोस्ती है
अमाल ने आगे कहा, ‘मेरे और तान्या के बीच सिर्फ दोस्ती थी. शो में हमारे बीच कभी भी कोई रोमांटिक या इमोशनल रिलेशनशिप नहीं था.’ उन्होंने कहा, 'मैं अपने फैंस को आक्रामक होने से रोक सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी की बदतमीजी सहूंगा.’

अमाल ने ट्रोलिंग को बताया समय की बर्बादी 
सिंगर ने अपने पोस्ट में फैंस से अपील की, 'इस पूरे मामले को अब और बढ़ावा न दें. अब ड्रामा खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए. मैं पहले ही व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुका हूं और अब किसी भी तरह की बहस या ट्रोलिंग की जरूरत नहीं है. यह विवाद सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है, जिसे रोकना जरूरी है.’

 

--आईएएनएस

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

amaal malikTanyamittal

Trending news

'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
Telangana High Court
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
Maharashtra news
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
pocso act
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
Asaduddin Owaisi
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
I-PAC Raids
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
PM Modi
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
mumbai
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार