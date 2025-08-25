पहले ही दिन सिंगर अमाल मलिक ने सलमान खान के सामने खोल दिए ये राज, पास्ट कंट्रोवर्सी को लेकर कही ये बड़ी बात!
Advertisement
trendingNow12895578
Hindi Newsटीवी

पहले ही दिन सिंगर अमाल मलिक ने सलमान खान के सामने खोल दिए ये राज, पास्ट कंट्रोवर्सी को लेकर कही ये बड़ी बात!

Bigg Boss 19 : सलमान खान के शो बिग बॉस में सिंगर अमाल मलिक ने एंट्री कर ली है जिसके बाद उन्होंने स्टेज पर बड़े खुलास कर दिए. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 25, 2025, 09:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले ही दिन सिंगर अमाल मलिक ने सलमान खान के सामने खोल दिए ये राज, पास्ट कंट्रोवर्सी को लेकर कही ये बड़ी बात!

Bigg Boss: सलमान खान के शो बिग बॉस के सीजन 19 का हाल ही में ग्रैंड प्रीमियर हुआ है जिसमें इस सीजन के सारे कंटेस्टेंट को स्टेज पर फैंस से मिलाया गया था. वहीं इस बार शो में पॉपुलर सिंगर अमाल मलिक ने भी एंट्री मारी है. सिंगर अमाल मलिक यूथ सेंसेशन और सिंगर अरमान मलिक के भाई हैं जिन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में हिट सॉन्ग दिए हैं. अमाल मलिक शो में आने से पहले अपनी एक पोस्ट के चलते सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय रहे थे. वहीं ग्रांड प्रीमियर के दौरान अमाल मलिक ने सलमान खान के सामने अपनी कई पर्सनल बातों का खुलासा किया है जिसे सुनकर उनके फैंस शॉक्ड रह गए हैं.

वायरल पोस्ट
कुछ समय पहले अमाल मलिक ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिससे इंटरनेट पर बवाल मच गया था. इस वायरल पोस्ट में अमाल मलिक ने अपने फैमिली से अपने रिश्ते को खत्म करने और उनके डिप्रेशन का शिकार होने से जुड़ी कई बातों को लिखा था. जिसके बाद उनके भाई अरमान मलिक और फैमिली की ओर से कई क्लेयरीफेकशन आए मगर अमाल के पोस्ट ने फैंस के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे.

 यह भी पढ़ें: हीरो की मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर प्रोड्यूसर ने लगाए थे 90 करोड़, पहले ही दिन चारों खाने चित्त हो गई थी फिल्म!

Add Zee News as a Preferred Source

अपने प्यार को खोया था
ग्रैंड प्रीमियर के दौरान अमाल मलिक ने अपने डिप्रेशन और वायरल पोस्ट के बारे में बात करते हुए कहा, पिछले कुछ साल मेरी लाइफ के बहुत बुरे रहे हैं मैंने अपने प्यार को खो दिया, उसके बाद काम में भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था. अमाल की बात सुनते ही सलमान खान ने कहा, दूसरों से अपने दिल की बात को शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है. वहीं बाद में मजाक करते हुए अमाल ने बताया कि उन्होंने आज तक घर पर कुछ खास काम नहीं किया है इसलिए उन्हें किचन में सिर्फ अंडे उबालना और चाय कॉफी बनाना आता है. अमाल ने आगे कहा उनका खाना खाकर किसी को भी फूड प्वाइजनिंग हो सकती है अगर किसी को शो से बाहर जाना है तो वो मेरा खाना जरूर खाएं. 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss19Salman Khanamaal malikBigg Boss 19 Contestant

Trending news

गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
;