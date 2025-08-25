पहले ही दिन सिंगर अमाल मलिक ने सलमान खान के सामने खोल दिए ये राज, पास्ट कंट्रोवर्सी को लेकर कही ये बड़ी बात!

Bigg Boss 19 : सलमान खान के शो बिग बॉस में सिंगर अमाल मलिक ने एंट्री कर ली है जिसके बाद उन्होंने स्टेज पर बड़े खुलास कर दिए.
Bigg Boss: सलमान खान के शो बिग बॉस के सीजन 19 का हाल ही में ग्रैंड प्रीमियर हुआ है जिसमें इस सीजन के सारे कंटेस्टेंट को स्टेज पर फैंस से मिलाया गया था. वहीं इस बार शो में पॉपुलर सिंगर अमाल मलिक ने भी एंट्री मारी है. सिंगर अमाल मलिक यूथ सेंसेशन और सिंगर अरमान मलिक के भाई हैं जिन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में हिट सॉन्ग दिए हैं. अमाल मलिक शो में आने से पहले अपनी एक पोस्ट के चलते सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय रहे थे. वहीं ग्रांड प्रीमियर के दौरान अमाल मलिक ने सलमान खान के सामने अपनी कई पर्सनल बातों का खुलासा किया है जिसे सुनकर उनके फैंस शॉक्ड रह गए हैं.
वायरल पोस्ट
कुछ समय पहले अमाल मलिक ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिससे इंटरनेट पर बवाल मच गया था. इस वायरल पोस्ट में अमाल मलिक ने अपने फैमिली से अपने रिश्ते को खत्म करने और उनके डिप्रेशन का शिकार होने से जुड़ी कई बातों को लिखा था. जिसके बाद उनके भाई अरमान मलिक और फैमिली की ओर से कई क्लेयरीफेकशन आए मगर अमाल के पोस्ट ने फैंस के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे.
अपने प्यार को खोया था
ग्रैंड प्रीमियर के दौरान अमाल मलिक ने अपने डिप्रेशन और वायरल पोस्ट के बारे में बात करते हुए कहा, पिछले कुछ साल मेरी लाइफ के बहुत बुरे रहे हैं मैंने अपने प्यार को खो दिया, उसके बाद काम में भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था. अमाल की बात सुनते ही सलमान खान ने कहा, दूसरों से अपने दिल की बात को शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है. वहीं बाद में मजाक करते हुए अमाल ने बताया कि उन्होंने आज तक घर पर कुछ खास काम नहीं किया है इसलिए उन्हें किचन में सिर्फ अंडे उबालना और चाय कॉफी बनाना आता है. अमाल ने आगे कहा उनका खाना खाकर किसी को भी फूड प्वाइजनिंग हो सकती है अगर किसी को शो से बाहर जाना है तो वो मेरा खाना जरूर खाएं.
