टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस हैं स्मृति ईरानी! हर एपिसोड के लेती हैं 14 लाख, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘मैंने सबको छोड़ा पीछे...’

TV Highest-Paid Actress Smriti Irani: स्मृति ईरानी ने 25 साल बाद छोटे पर्दे पर जबरदस्त वापसी की. वे एक बार फिर अपने आइकॉनिक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के सीक्वल में अपने आइकॉनिक किरदार 'तुलसी विरानी' के रूप में नजर आ रही हैं. उनके शो को दर्शकों का बेहद प्यार मिल रहा है. शो ने एक बार फिर पुरानी यादों को ताजा कर दिया है, जिससे दर्शक शो के एक बार फिर वैसा ही जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं.

हालांकि, शो के साथ-साथ स्मृति ईरानी की फीस भी लोगों का ध्यान खींच रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मृति एक एपिसोड के लिए करीब 14 लाख रुपये चार्ज कर रही हैं, जिससे वो भारतीय टेलीविजन की सबसे ज्यादा कमाने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं. ये हम नहीं बल्कि खुद स्मृति ईरानी ने खुलासा किया है. हाल ही में CNN-News18 के साथ बात करते हुए स्मृति ईरानी ने बिना झिझक इस बात की पुष्टि की.

हर एसिपोड के चार्ज करती हैं लाखों

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'हां, मैं देख सकती हूं कि आपके चेहरे पर कितनी खुशी है'. उनका आत्मविश्वास और साफ-साफ बोलने का तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है. स्मृति ने बताया कि जब कोई कलाकार लगातार अच्छा परफॉर्म करता है, तो ज्यादा फीस लेना गलत नहीं है. उन्होंने कहा, 'हम भी एक कर्मचारी की तरह कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं और मैं खुद यूनियन की मेंबर हूं. मुझे अपने यूनियन नंबर के साथ पंजीकरण कराना होता है. सिर्फ सैरली ही नहीं, मैं लड़कों और लड़कियों से आगे हूं. ये बहुत मेहनत का काम है'.

कमाई में कई एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, 'अगर हम टीवी पर अच्छे नतीजे और कमाई दिला पा रहे हैं, तो हमें इसका मुआवजा भी मिलना चाहिए'. उनके इस बयान से जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी मेहनत और हक को बखूबी पहचाना है. इतना ही नहीं, कमाई के मामले में उन्होंने ‘अनुपमा’ फेम रूपाली गांगुली (3 लाख प्रति एपिसोड) और हिना खान (2 लाख प्रति एपिसोड) को भी पीछे छोड़ दिया है. स्मृति का मानना है कि एक लीड एक्टर सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं होता.

टीमवर्क को इंपोर्टेंस देती हैं स्मृति ईरानी

उन्होंने कहा, 'एक स्टार वही होता है, जो दूसरों को भी चमकने का मौका दे. अगर मैं 'तुलसी' हूं, तो मेरे साथ काम करने वाले कलाकार, जैसे अमर उपाध्याय, भी अपनी अलग पहचान बनाते हैं'. इस बात से साफ है कि स्मृति अपने को-स्टार्स को आगे बढ़ने का पूरा मौका देती हैं और टीमवर्क को इंपोर्टेंस देती हैं. उन्होंने आगे कहा कि एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना सिर्फ शोहरत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी होता है. उन्होंने कहा, 'अगर आप उस शो का हिस्सा हैं, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत काबिल हैं'.

लोगों के प्रेरणा बन चुकीं स्मृति ईरानी

स्मृति मानती हैं कि जब कोई कलाकार अच्छा काम करता है, तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है. जब उनसे पूछा गया कि आज की यंग जनरेशन उन्हें एक एक्सपीरियंस एक्ट्रेस मानती है या एक राजनेता, तो उन्होंने जवाब दिया, 'सबसे अच्छा ये लगता है कि नए कलाकार राजनीति को लेकर मुझसे बातें करते हैं. उन्हें संसद के कामकाज में दिलचस्पी होती है. अमर उपाध्याय भी इस विषय पर मुझसे बात कर चुके हैं'. इससे साफ है कि वे अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि लोगों को प्रेरणा बन चुकी हैं.