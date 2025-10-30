92 एपिसोड के बाद बंद हो रहा स्मृति ईरानी का ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’? शो के इस किरदार ने किया खुलासा, बोले- ‘सीरीज लिमिटेड थी...’

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्मृति ईरानी के कमबैक शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ को लेकर एक बड़ी है चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शो जल्द खत्म होने वाला है. इसी बीच शो में नजर आ रहे हैं एक्टर ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि ये लिमिटेड सीरीज थी...
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: एक्ट्रेस से राजनेता बनीं स्मृति ईरानी के कमबैक टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के बंद होने की खबरें इन दिनों खूब चर्चा में हैं. दर्शकों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या शो अब जल्द ही खत्म होने वाला है? इस बीच शो में करण के किरदार में नजर आ रहे हितेन तेजवानी ने इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने बताया कि उन्हें शो के खत्म होने की जानकारी नहीं है, लेकिन शुरुआत से ही इसे लिमिटेड सीरीज के तौर पर बनाया गया था.
हितेन ने बात करते हुए बताया कि उन्हें नहीं पता शो कब खत्म होगा, क्योंकि वो नियमित रूप से शूटिंग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अगर वो रोज सेट पर होते, तो उन्हें शायद ज्यादा जानकारी मिलती. उन्होंने बताया, ‘मैं कुछ दिन शूट करता हूं और फिर अमेरिका लौट जाता हूं, इसलिए मुझे शो के ऑफ एयर होने की कोई जानकारी नहीं है’. उन्होंने बताया कि जब इस प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया था, तब ही कहा गया था कि ये पुरानी तरह का लंबा शो नहीं होगा बल्कि सीमित एपिसोड्स वाला होगा.
अगले साल की शुरुआत तक हो सकता है बंद!
हितेन ने आगे बताया कि चैनल या प्रोडक्शन टीम क्या फैसला लेगी, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है. हालांकि, खबरें हैं कि शो अगले साल की शुरुआत में खत्म हो सकता है, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ने शुरुआती दौर में टीवी पर राज किया और तुलसी का किरदार घर-घर में मशहूर हुआ था. साल 2025 में इस शो का दूसरा सीजन लौटा और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. हाल ही में शो तब चर्चा में आया जब बिल गेट्स ने इसमें कैमियो किया.
शो में बिल गेट्स ने किया था कैमियो
ये खबर सामने आते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया. स्मृति ईरानी ने शो में समाज से जुड़े कई मुद्दों को जोड़ा है, जैसे बढ़ती उम्र, बॉडी शेमिंग और महिलाओं से जुड़े विषय. बिल गेट्स वाले एपिसोड में भी उन्होंने एक अहम सोशल मैसेज दिया, जो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के हेल्थ से जुड़ा था. हाल ही में स्मृति ईरानी ने अपने एक इंटरव्यू में बिल गेट्स के कैमियो को ‘ऐतिहासिक पल’ बताया. उन्होंने कहा, ‘काफी समय से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर चर्चा मुख्यधारा से दूर रही है’.
शो के अब तक आ चुके हैं 92 एपिसोड
उनके मुताबिक, ये कदम उस दिशा में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि ये पहल सिर्फ एक सहयोग नहीं बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है. उन्होंने आगे कहा, ‘दुनिया की सबसे सम्मानित आवाजों में से एक’ को इस शो में लाना किसी साधारण सहयोग से कहीं ज्यादा है’. बता दें, इस शो के अब तक 92 एपिसोड आ चुके हैं. ये शो 29 जुलाई, 2025 से टेलीकास्ट हुआ था. इतना ही नहीं, इस शो न टीआरपी के मानले में ‘अनुपमा’ और ‘ताराक मेहता का उल्टा चश्मा’ को भी टक्कर दी.
