Advertisement
trendingNow12980968
Hindi Newsटीवी

92 एपिसोड के बाद बंद हो रहा स्मृति ईरानी का ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’? शो के इस किरदार ने किया खुलासा, बोले- ‘सीरीज लिमिटेड थी...’

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्मृति ईरानी के कमबैक शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ को लेकर एक बड़ी है चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शो जल्द खत्म होने वाला है. इसी बीच शो में नजर आ रहे हैं एक्टर ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि ये लिमिटेड सीरीज थी... 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंद होने जा रहा स्मृति ईरानी का ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’
बंद होने जा रहा स्मृति ईरानी का ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: एक्ट्रेस से राजनेता बनीं स्मृति ईरानी के कमबैक टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के बंद होने की खबरें इन दिनों खूब चर्चा में हैं. दर्शकों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या शो अब जल्द ही खत्म होने वाला है? इस बीच शो में करण के किरदार में नजर आ रहे हितेन तेजवानी ने इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने बताया कि उन्हें शो के खत्म होने की जानकारी नहीं है, लेकिन शुरुआत से ही इसे लिमिटेड सीरीज के तौर पर बनाया गया था.

हितेन ने बात करते हुए बताया कि उन्हें नहीं पता शो कब खत्म होगा, क्योंकि वो नियमित रूप से शूटिंग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अगर वो रोज सेट पर होते, तो उन्हें शायद ज्यादा जानकारी मिलती. उन्होंने बताया, ‘मैं कुछ दिन शूट करता हूं और फिर अमेरिका लौट जाता हूं, इसलिए मुझे शो के ऑफ एयर होने की कोई जानकारी नहीं है’. उन्होंने बताया कि जब इस प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया था, तब ही कहा गया था कि ये पुरानी तरह का लंबा शो नहीं होगा बल्कि सीमित एपिसोड्स वाला होगा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StarPlus (@starplus)

Add Zee News as a Preferred Source

अगले साल की शुरुआत तक हो सकता है बंद!

हितेन ने आगे बताया कि चैनल या प्रोडक्शन टीम क्या फैसला लेगी, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है. हालांकि, खबरें हैं कि शो अगले साल की शुरुआत में खत्म हो सकता है, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ने शुरुआती दौर में टीवी पर राज किया और तुलसी का किरदार घर-घर में मशहूर हुआ था. साल 2025 में इस शो का दूसरा सीजन लौटा और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. हाल ही में शो तब चर्चा में आया जब बिल गेट्स ने इसमें कैमियो किया. 

5 दशक पुरानी अदाकारा, पेट्रोल पंप पर बेचती थी 30 रुपये की कॉफी, आज हैं 206 करोड़ की मालकिन, जीत चुकीं 5 नेशनल अवॉर्ड

शो में बिल गेट्स ने किया था कैमियो

ये खबर सामने आते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया. स्मृति ईरानी ने शो में समाज से जुड़े कई मुद्दों को जोड़ा है, जैसे बढ़ती उम्र, बॉडी शेमिंग और महिलाओं से जुड़े विषय. बिल गेट्स वाले एपिसोड में भी उन्होंने एक अहम सोशल मैसेज दिया, जो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के हेल्थ से जुड़ा था. हाल ही में स्मृति ईरानी ने अपने एक इंटरव्यू में बिल गेट्स के कैमियो को ‘ऐतिहासिक पल’ बताया. उन्होंने कहा, ‘काफी समय से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर चर्चा मुख्यधारा से दूर रही है’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StarPlus (@starplus)

शो के अब तक आ चुके हैं 92 एपिसोड

उनके मुताबिक, ये कदम उस दिशा में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि ये पहल सिर्फ एक सहयोग नहीं बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है. उन्होंने आगे कहा, ‘दुनिया की सबसे सम्मानित आवाजों में से एक’ को इस शो में लाना किसी साधारण सहयोग से कहीं ज्यादा है’. बता दें, इस शो के अब तक 92 एपिसोड आ चुके हैं. ये शो 29 जुलाई, 2025 से टेलीकास्ट हुआ था. इतना ही नहीं, इस शो न टीआरपी के मानले में ‘अनुपमा’ और ‘ताराक मेहता का उल्टा चश्मा’ को भी टक्कर दी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

kyunki saas bhi kabhi bahu thi 2Smriti IraniHiten Tejwani

Trending news

डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
bengaluru news
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'