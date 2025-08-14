TRP List: औंधे मुंह गिरा स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2', 'अनुपमा' ने दी तगड़ी मात, 'तारक मेहता' की हुई चांदी-चांदी, देखें टॉप 10 शोज
TRP List: औंधे मुंह गिरा स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2', 'अनुपमा' ने दी तगड़ी मात, 'तारक मेहता' की हुई चांदी-चांदी, देखें टॉप 10 शोज

​TRP List Week 31: टीवी के दर्शकों के लिए रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है. इस बार टीआरपी लिस्ट में काफी फेरबदल देखने को मिला है. जिसे देख फैंस के भी होश उड़ गए. रुपाली गांगुली के फेमस सो 'अनुपमा' ने स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को धूल चटा दी है. चलिए बताते हैं इस बार टीआरपी लिस्ट में किसने बाजी मारी है. 

 

Aug 14, 2025
टॉप 10 सीरियल की लिस्ट
टॉप 10 सीरियल की लिस्ट

TRP List Week 31: टीआरपी रिपोर्ट इस हफ्ते की सामने आ गई है और उसमें कुछ उथल-पुथल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. 31वें वीक की इस टीआरपी लिस्ट में एक बार फिर तगड़ा बदलाव देखने को मिला है. बीते हफ्ते नंबर वन का ताज 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने हासिल किया था, लेकिन इस हफ्ते ये शो औंधे मुंह नीचे गिर गया है. चलिए बताते है किस शो ने इस बार बाजी मारी है. 

 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को इस शो ने दी टक्कर
इस बार टीआरपी लिस्ट में रुपाली गांगुली स्टारर शो 'अनुपमा' ने नंबर वन का ताज हासिल किया है. अनुपमा शो को इस हफ्ते 2.2 की रेटिंग मिली है. इन दिनों अनुपमा में काफी धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. वहीं दूसरे नंबर पर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को मिला है. ये रिश्ता क्या कहलाता है शो को इस हफ्ते 2.1 रेटिंग मिली है. इन दिनों राजन शाही के शो में काफी मजेदार कहानी चल रही है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टॉप 3 में पहुंचा 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'
बार्क की टीआरपी लिस्ट में इस हफ्ते तीसरे नंबर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो को मिली है. इस शो ने स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को मात दे दी है. तारक मेहता शो को इस हफ्ते 2.1 रेटिंग मिली है. वहीं इस हफ्ते चौथे नंबर पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' आ गया है. बीते हफ्ते ये शो पहले नंबर पर पहुंच गया था, लेकिन इस हफ्ते सीरियल औंधे मुंह ही गिर गया. टीआरपी लिस्ट में पांचवें नंबर पर सीरियल 'उड़ने की आशा' पहुंच गया है. हालांकि इस शो में अब जल्द ही कुछ तगड़ा धमाका देखने को मिल सकता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चलिए आपको बताते हैं टॉप 10 सीरियल 
लिस्ट में पहले नंबर पर 'अनुपमा' पहुंच गया है. 
दूसरे नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' पहुंच गया है. 
तीसरे नंबर पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पहुंच गया है.
चौथे नंबर पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' आ गया है. 
पांचवें नंबर पर 'उड़ने की आशा' है. 
छठे नंबर पर 'तुम से तुम तक' है. 
सातवें नंबर पर 'मंगल लक्ष्मी' है. 
आठवें नंबर पर 'मंगल लक्ष्मी-लक्ष्मी का सफर' है. 
नौवें नंबर पर 'मन्नत हर खुशी पाने की' है.
दसवें नंबर पर 'आरती अंजली अवस्थी' है.

