इतिहास रचने जा रहा स्मृति ईरानी का शो! होने जा रही बिल गेट्स की एंट्री, बेहद खास होंगे ‘क्योंकि सास भी...’ के 2 एपिसोड

Bill Gates Cameo in KSBKBT 2: एक्ट्रेस और राजनेता स्मृति ईरानी एक बार फिर अपने पॉपुलर टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में अपने पुराने यादगार तुलसी के किरदार में नजर आ रही हैं. शो के दूसरे सीजन को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं. हाल ही में शो को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इस बार शो में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी बिजनेस टायकून बिल गेट्स इसमें कैमियो करने जा रहे हैं, जिसको लेकर दर्शक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो के आने वाले एपिसोड में स्मृति ईरानी यानी ‘तुलसी’ और बिल गेट्स के बीच वीडियो कॉल का सीन दिखाया जाएगा. ये कहानी दो एपिसोड तक चलेगी. इसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि हेल्थ और अवेयरनेस से जुड़ा मैसेज देना है. ये खास एपिसोड 24 और 25 अक्टूबर को ऑन एयर होगा. मंगलवार के एपिसोड में एक टीजर दिखाया गया था, जिसमें ‘एक अमेरिकी मेहमान’ के आने की झलक दी गई थी, जिसकी जानकारी शो से जुड़े एक सूत्र ने दी.

हेल्थ अवेयरनेस के लिए शो में आएंगे बिल गेट्स

सूत्र ने बताया कि इस बार शो का ट्रैक प्रेग्नेंट औरतों और नवजात बच्चों के हेल्थ पर आधारित है, जिसमें दिखाया जाएगा कि समाज को इन मुद्दों पर कितनी अवेयरनेस की जरूरत है. यही वजह है कि इस एपिसोड को ‘बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ के साथ मिलकर बनाया गया है. असल जिंदगी में भी ये संस्था हेल्थ और एजुकेशन एरिया में शानदार काम कर रही है और अब यही सोच इस शो में भी झलकेगी. वहीं, इस बारे में स्मृति ईरानी का भी कहना है कि वे हमेशा चाहती थीं कि टीवी के जरिए समाज में कुछ अच्छा मैसेज दिया जाए.

शो में कुछ सीखाना चाहती हैं स्मृति ईरानी

उनका मानना है कि एंटरटेनमेंट सिर्फ हंसी-मजाक तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उससे लोगों को सोचने पर मजबूर भी होना चाहिए. उन्होंने बताया कि जैसे पहले ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ महिलाओं की भावनाओं और पारिवारिक रिश्तों को दिखाता था, अब उसका दूसरा सीजन समाज के गहरे मुद्दों पर फोकस करेगा. स्मृति चाहती हैं कि दर्शक इस शो से कुछ नया सीखें और अपनी सोच में बदलाव लाएं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने हमेशा साड़ी को एक ताकत के रूप में देखा है, न कि किसी रुकावट के तौर पर.

नए सीजन में शामिल किए गए बॉडी शेमिंग और उम्र से जुड़े मु्द्दे

उनके मुताबिक, ‘साड़ी एक ऐसी ड्रेस है जो इतिहास, कॉन्फिडेंस और गरिमा का प्रतीक है’. उन्होंने कहा कि नए सीजन में बॉडी शेमिंग और उम्र से जुड़ी सोच जैसे विषय भी शामिल किए गए हैं. स्मृति का मानना है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लगभग हर महिला किसी न किसी रूप में गुजरती है. यही वजह है कि शो में अब सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि समाज के असली मुद्दों पर भी फोकस किया जा रहा है. दिलचस्प बात ये है कि शो ने सिर्फ महिलाओं की परेशानियों को ही नहीं दिखाया, बल्कि पुरुषों के संघर्षों को भी जगह दी है.

24 और 25 अक्टूबर को आएंगे ये एसिपोड

उदाहरण के तौर पर, इसमें एक ट्रैक झूठे आरोप झेल रहे पुरुषों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें एक महिला उनके लिए आवाज उठाती है. स्मृति का कहना है कि अब दर्शक वही कंटेंट देखना पसंद करते हैं जो सच्चाई के करीब हो. उन्होंने कहा, ‘हम अब उस दौर में हैं जहां कलाकार बेखौफ होकर जरूरी बातें कहने लगे हैं’. शो हर रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होता है और साथ ही जियोसिनेमा पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाता है. दर्शक बेसब्री से 24 और 25 अक्टूबर के एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं.