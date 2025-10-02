घर का नाम ‘रामायण’, भाईयों का नाम ‘लव-कुश’... फिर भी ‘रामायण’ से जुड़े इस सिंपल से सवाल का जवाब नहीं दे पाई थीं सोनाक्षी सिन्हा

KBC Ramayana Question: आज विजयदशमी है, एक ऐसा पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. देशभर में रावण दहन के साथ रामलीला का समापन होता है और लोग श्रीराम के आदर्शों को याद करते हैं. इस दिन का एक और खास पहलू होता है स्टेज पर दिखाई जाने वाली रामायण की आखिरी प्रस्तुति, जो दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इस दिन को श्रद्धा और उत्साह से मनाता है.

रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है. इसके पात्र, घटनाएं और मैसेज पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित करते आए हैं. रामायण पर कई टीवी शोज और फिल्में भी बनी हैं, जो यूथ को अपने धार्मिक ग्रंथों से कनेक्टेड रखती हैं. कई टीवी क्विज शोज में इनसे जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं. ऐसे ही एक बार अमिताभ बच्चन के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में भी पूछा गया था.

सोनाक्षी सिन्हा से पूछा गया था ये सवाल

ये सवाल किसी और से नहीं, बल्कि हिंदी सीनेमा के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से पूछा गया था, जिसका वे सही जवाब नहीं दे पाई थी और उनको सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया था और आज भी किया जाता है. उनसे पूछा गया था, 'रामायण के मुताबिक, हनुमान संजीवनी बूटी किसके लिए लेकर आए थे?'. ऑप्शन थे-

A. सुग्रीव

B. लक्ष्मण

C. सीता

D. राम

सोनाक्षी सिन्हा नहीं दे पाई थी सही जवाब

हालांकि, सोनाक्षी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाईं और उन्होंने पहले सीता और फिर राम का नाम सोचा. बाद में उन्होंने Ask The Expert लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और सही जवाब लक्ष्मण चुना गया. इस सवाल के बाद सोनाक्षी सिन्हा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया. लोगों ने मजाक उड़ाया कि उनके घर का नाम ‘रामायण’ है, पिता का नाम शत्रुघ्न है, भाइयों के नाम लव और कुश हैं, फिर भी उन्हें रामायण की इतनी बुनियादी जानकारी नहीं है.

सोशल मीडिया पर हुई थी खूब ट्रोल

ट्विटर पर #YoSonakshiSoDumb जैसे ट्रेंड चलने लगे और मीम्स की बाढ़ आ गई. बाद में सोनाक्षी ने इसे हंसी में लिया और ट्रोल्स को जवाब भी दिया, लेकिन इस घटना ने ये भी दिखाया कि कैसे आज की पीढ़ी धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान से दूर होती जा रही है. रामायण जैसे ग्रंथ सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि मोरल एजुकेशन का सोर्स भी है. विजयदशमी जैसे पर्व हमें याद दिलाते हैं कि इन कहानियों को सिर्फ मंच पर नहीं, जिंदगी में भी उतारना चाहिए.