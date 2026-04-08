‘अपने बेटे को क्यों नहीं कर पाए खड़ा...?’ भरे शो में समय रैना ने अमिताभ बच्चन को किया रोस्ट! KBC में जाकर बोला सबसे बड़ा झूठ

Samay Raina Amitabh Bachchan: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना अपने नए शो में ऐसे-ऐसे खुलासे कर रहे हैं, जिन्होंने सबको चौंका दिया. उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने बोले गए अपने झूठ से लेकर केबीसी के एक्सपीरियंस तक कई मजेदार बातें शेयर कीं. साथ ही रणवीर अल्लाहबादिया विवाद पर भी खुलकर बात की.
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Samay Raina Roasts Amitabh Bachchan: कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपने नए स्टैंडअप शो ‘स्टिल अलाइव’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस शो में उन्होंने सदी के महानायक और मेगास्टार अमिताभ बच्चन को लेकर भी मजाक किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. शो के दौरान समय ने बताया कि साल 2025 में जब वे बिग बी के क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में गए थे, तब उन्होंने एक झूठ बोला था. उन्होंने कहा कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा था कि उनकी दादी उनकी बहुत बड़ी फैन हैं.
जबकि असल में उनकी दादी का देहांत 7 साल पहले ही हो चुका था. समय ने अपने अंदाज में बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे उस माहौल के हिसाब से खेलना चाहते थे. उन्होंने कहा, ‘दादी मर गई है मेरी. 7 साल हो गए हैं. लेकिन वहां मैंने बोला – सर दादी मेरी आपकी बहुत बड़ी फैन हैं’. उन्होंने आगे कहा, ‘आप इंडियन इंटरनेट पर पूरी तरह ईमानदार नहीं रह सकते. आपको गेम खेलना पड़ता है, आपको माहौल के हिसाब से खुद को बदलना पड़ता है’. उनकी ये बात सुनकर शो में हंसी के ठहाके और तालियां बजाने लगी.
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— Aditya. (@Adityaverce) April 7, 2026
शो के दौरान समय ने ये भी बताया कि वे ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में जाते समय काफी कुछ सोचकर गए थे. उनका कहना था कि वे हमेशा अपने कंटेंट में थोड़ा शरारती अंदाज दिखाते हैं, लेकिन वहां वे खुद को साफ-सुथरा दिखाना चाहते थे. उन्होंने कहा, ‘मैं सोच रहा था कि हर जगह मैं **** बनता हूं, लेकिन यहां अगर साफ बन गया तो लोग कहेंगे क्या वर्सेटाइल क्रिएटर है’. हालांकि, उनके दिमाग में कई अजीब और मजेदार बातें आ रही थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें शो में बोलने से खुद को रोक लिया.
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समय ने एक ऐसा मजाक भी शेयर किया, जो उन्होंने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में नहीं बोला. उन्होंने कहा, ‘मेरे दिमाग में आया था कि मैं बोलूं – सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पैरों पर क्यों नहीं खड़ा कर पाए’. लेकिन उन्होंने माना कि अगर वे ऐसा बोलते तो मामला बिगड़ सकता था. इसलिए उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और शो में मर्यादा बनाए रखी. इस बात पर भी दर्शकों ने खूब ठहाके लगाए और उनके कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की. उन्होंने अपने बंद हुए शो इंडियाज गोज लेटेंट पर भी बात की.
समय रैना ने इस शो में बतौर गेस्ट आए यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया (बीयरबाइसेप्स) से जुड़े विवाद पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि जिस सवाल को लेकर इतना बवाल हुआ था, वो सवाल रणवीर ने एक बार नहीं बल्कि 8 बार पूछा था. समय ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘मैं तुम्हें मां की कसम खाकर सच बताता हूं. उस एपिसोड में उसने वो सवाल 8 बार पूछा था और इसके अलावा भी बहुत उल्टा-सीधा पूछा था’. उनकी ये बात सुनकर दर्शक हैरान भी हुए और हंस भी पड़े.
समय ने आगे बताया कि जब उन्होंने उस एपिसोड की एडिटिंग देखी, तो उन्हें खुद लगा कि बहुत ज्यादा गंदी बातें हो गई हैं. उन्होंने कहा, ‘मैंने सोचा एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं’. फिर उन्होंने मजाक में कहा, ‘मेरे हिसाब से तो मैंने 99 परसेंट कीटाणु मार दिए थे’. समय रैना की ये खुली और बेबाक बातें लोगों को काफी पसंद आ रही हैं. उनके शो के क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग उनके अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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