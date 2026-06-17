Stand-Up Comedians Controversy: इन दिनों कॉमेडियन लगातार मुसीबतों का सामना करते नजर आ रहे हैं. मंच पर कहे गए जोक्स, व्यंग्य और सामाजिक-राजनीतिक टिप्पणियां कई बार दर्शकों को हंसाने के बजाय बहस, विरोध और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई हैं. अभी हाल ही में प्रणित मोरे का विवाद थमा भी नहीं था कि मर्दों के प्राइवेट पार्ट पर कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहनराज का पुराना जोक वायरल हो गया, जिसने उनकी मुसीबतें बढ़ा दीं.
वहीं, कई कॉमेडियंस को अपनी स्टैंड-अप कॉमेडी की वजह से कानूनी दांव-पेच का सामना भी करना पड़ा है. फिलहाल, इन दिनों कॉमेडियन प्रणित मोरे का वायरल वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा. ऐसे में आज हम आपको उन कॉमेडियंस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर बीते कुछ सालों में एफआईआर दर्ज हुई है.
इस लिस्ट में फिलहाल सबसे पहला नाम प्रणित मोरे का है. कॉमेडियन प्रणित अपने दो वायरल वीडियो की वजह से विवादों में फंस गए हैं. एक वीडियो में उन्होंने 370 रुपये वाली बिरयानी और डेट को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई. प्रणित मोरे पर लिंगभेद को बढ़ावा देने का आरोप लगा था. वहीं, दूसरे वायरल वीडियो में प्रणित के सामने एक दर्शक डॉक्टर सेजल पवार ने मृत पुरुषों के प्राइवेट पार्ट पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद कॉमेडियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.
यूट्यूब पर समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' अपने नए कॉन्सेप्ट और कंटेस्टेंट्स व जूरी पैनल के बीच बिना किसी रोक-टोक वाली बातचीत की वजह से रिलीझ होते ही बहुत सफल हो गया. हालांकि, पिछले साल एक एपिसोड में पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया ने एक मजाक किया जो एक बड़ा मुद्दा बन गया और देश भर में उनके और समय के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुईं. इस वजह से समय को अपने चैनल से शो के सभी एपिसोड हटाने पड़े और दोनों को सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी. अब यह कॉमेडियन शो के दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है.
कुणाल कामरा के लिए अपने विवादित विचारों, खासकर सरकार के बारे में अपनी राय की वजह से सुर्खियों में रहना कोई नई बात नहीं है. मार्च 2025 में उन्होंने एक स्पेशल शो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात का मजाक उड़ाया और एक शख्स को 'गद्दार' कहा. इसे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज के तौर पर देखा गया. इसके बाद शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल ने कुणाल के खिलाफ शिंदे के बारे में अपमानजनक और अनादरपूर्ण टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई. इस घटना के बाद खार स्थित शो के वेन्यू 'द हैबिटैट स्टूडियो' में भी तोड़-फोड़ की गई.
मुनव्वर फारूकी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन उनके साथ हुई सबसे चर्चित घटना जनवरी 2021 की है, जब उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था. इस वजह से कॉमेडियन को एक महीने से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था.
कॉमेडी ग्रुप 'ऑल इंडिया बकचोद' (AIB) के सदस्य के तौर पर तन्मय भट्ट भारतीय कॉमेडी जगत की शुरुआती विवादित घटनाओं में से एक का हिस्सा रहे थे. उन्होंने एक्टर्स रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का 'रोस्ट' किया था. यह शो काफी लोकप्रिय तो हुआ, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा के कारण इसकी काफी आलोचना हुई और कई शिकायतें भी दर्ज हुईं. आखिरकार, इस विवाद के चलते उनका ग्रुप ही टूट गया. व्यक्तिगत तौर पर भी तन्मय के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाए गए एक मीम को लेकर दर्ज की गई FIR भी शामिल थी.
हालांकि उनके खिलाफ कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन कॉमेडियन मधुर विरली और ऐश्वर्या मोहनराज भी पहले अपने मजाकों को लेकर इंटरनेट पर आलोचना का शिकार हो चुके हैं. मधुर ने अपने 2024 के स्टैंड-अप स्पेशल में रेप पर मजाक किया था और ऑनलाइन आलोचना झेलने के बाद हाल ही में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. वहीं, ऐश्वर्या के एक पुराने क्लिप में उन्हें पुरुषों के जननांगों को नुकसान पहुंचाने (male genital mutilation) पर मजाक करते हुए देखा गया है और असंवेदनशील होने के कारण इसकी आलोचना हुई है.