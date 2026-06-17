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समय रैना, कुणाल कामरा और मुनव्वर...जब स्टेज पर किए मजाक से थाने तक पहुंची बात; FIR झेल चुके हैं ये बड़े कॉमेडियन

Stand-Up Comedians Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडी आज मनोरंजन के साथ-साथ विवादों का भी बड़ा मंच बन चुकी है. कॉमेडियन प्रणित मोरे का एक वीडियो सामने आया, जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. इसके बाद कॉमेडियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई. आइए आज ऐसे कॉमेडियंस के बारे में जानते हैं, जिन पर बीते कुछ सालों में FIR दर्ज हुई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 17, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:27 AM IST
समय रैना, कुणाल कामरा और मुनव्वर...जब स्टेज पर किए मजाक से थाने तक पहुंची बात; FIR झेल चुके हैं ये बड़े कॉमेडियन

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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