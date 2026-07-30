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'कबीर सिंह' वाला जुनूनी इश्क अब टीवी पर! स्टार प्लस लेकर आ रहा 'ये फितूर तेरा', एक्टर ने बताया क्यों है सबसे अलग?

New Upcoming Show Yeh Fitoor Tera: इन दिनों 'कबीर सिंह' जैसी लव स्टोरी की चर्चा के बीच स्टार प्लस का नया शो 'ये फितूर तेररा' लॉन्च होने से पहले ही सुर्खियों में बना हुआ है. इसी बीच शो के एक्टर ईशान धवन ने बताया कि ये शो क्यों सबसे अलग है?

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 30, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:09 PM IST
'कबीर सिंह' वाला जुनूनी इश्क अब टीवी पर! स्टार प्लस लेकर आ रहा 'ये फितूर तेरा', एक्टर ने बताया क्यों है सबसे अलग?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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