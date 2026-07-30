'कबीर सिंह' वाला जुनूनी इश्क अब टीवी पर! स्टार प्लस लेकर आ रहा 'ये फितूर तेरा', एक्टर ने बताया क्यों है सबसे अलग?

New Upcoming Show Yeh Fitoor Tera: 'किसी ने प्यार में शहर छोड़ा और किसी ने दुनिया... लेकिन अगर प्यार फितूर बन जाए, तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है?' कुछ ऐसी ही इमोशनल लव स्टोरी और रिश्तों की उलझन से भरा नया शो 'ये फितूर तेरा' स्टार प्लस लेकर आ रहा है. इस शो का पहला लुक सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इस शो के प्रोमो को देखने के बाद लोग इसकी तुलना बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कबीर सिंह' की लव स्टोरी से कर रहे हैं. आखिर शो की कहानी में क्या होगा, यह तो फिलहाल शो शुरू होने के बाद ही पता चलेगा. अभी शो के नए प्रोमो पर नजर डालते हैं, जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
स्टार प्लस पर जल्द ही सीरियल 'ये फितूर तेरा' दस्तक देने वाला है. इस सीरियल के प्रोमो में एक्टर ईशान धवन (Ishaan Dhawan) जीत के किरदार में नजर आ रहे हैं और उनके अपोजिट टीवी एक्ट्रेस देबचंद्रिमा सिंघा रॉय (Debchandrima Singha Roy) सौम्या के किरदार में नजर आ रही हैं. टीवी पर इस शो का प्रीमियर 5 अगस्त से होने वाला है. शो शुरू होने से पहले हाल ही में इसका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इसी बीच शो शुरू होने से पहले देबचंद्रिमा सिंघा रॉय और ईशान धवन ने भी सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं.
यह शो इन दिनों अपनी कहानी की वजह से चर्चा में बना हुआ है. यह शो बड़े होने के सफर, अपनी पहचान बनाने, खुद को जाहिर करने और समाज की उम्मीदों के दबाव जैसे विषयों को दिखाता है. जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, एक्टर ईशान धवन ने उन विषयों के बारे में बात की है, जो इस सीरीज को आज के दर्शकों से जोड़ पाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि उनका किरदार 'जीत' कैसे उस पीढ़ी की सोच को दिखाता है, जिसे जज किए जाने के बजाय समझे जाने की जरूरत है.
हाल ही में ईशान धवन ने 'बॉलीवुड हंगामा' को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे आज की युवा पीढ़ी अपनी अलग पहचान, मानसिक सेहत और खुद को जाहिर करने जैसी बातों पर खुलकर बोलती है. शो 'ये फितूर तेरा' अपने लीड किरदारों के जरिए इस लेबल के पीछे की असलियत को समझाने की कोशिश करता है. यह शो ऐसे लोगों की कहानी है, जो एकदम सही नहीं हैं, लेकिन अपनी भावनाओं की उलझनों और निजी संघर्षों के साथ जीते हैं. यह शो दिखाता है कि तब क्या होता है, जब लोगों को अपनी शर्तों पर खुद को परिभाषित करने से पहले ही जज कर लिया जाता है.
जीत का किरदार निभाने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए ईशान धवन ने बताया कि इस रोल ने उन लोगों के प्रति उनके नजरिए को बदल दिया, जो समाज की उम्मीदों से हटकर अलग तरह से जीना चुनते हैं. उन्होंने कहा, 'जीत का किरदार निभाने से मुझे एहसास हुआ कि हम कितनी जल्दी उन लोगों को जज कर लेते हैं, जो हमारी नजर में "नॉर्मल" नहीं होते. अगर कोई अपने मन की बात कहता है, सवाल उठाता है या कोई अलग रास्ता चुनता है, तो अक्सर उन्हें सच में समझने की कोशिश करने से पहले ही बागी या मुश्किल इंसान का लेबल लगा दिया जाता है.'
बता दें कि स्टार प्लस का यह नया सीरियल 'ये फितूर तेरा' 5 अगस्त से टीवी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. यह हर रोज रात 8:30 बजे प्रसारित होगा. साथ ही, इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर भी देखा जा सकेगा.