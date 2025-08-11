इस जन्माष्टमी स्टार प्लस पर मचेगी धूम, 'अनुपमा' ला रही शरारत से भरा मजेदार मुकाबला, जोरदार मचेगी कृष्ण लीला की धूम

Star Plus Wali Janmashtami 2025: जन्माष्टमी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है. हर साल की तरह इस बार भी स्टार प्लस अपने खास अंदाज में जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है. जन्माष्टमी पर एक स्पेशल एपिसोड लेकर आ रहा है. जो त्योहार में रंग और जोश भर देगा.
Trending Photos
Star Plus Wali Janmashtami 2025: हमेशा की तरह इस साल भी जन्माष्टमी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इस साल भी स्टार प्लस जन्माष्टमी का त्योहार खास अंदाज में सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है. स्टार प्लस अपने दर्शकों के लिए स्पेशल एपिसोड्स लेकर आ रहा है. जो आपके त्योहार में रंग और जोश भर देंगे. इस जन्माष्टमी स्टार प्लस एक बार फिर वही पुराना जादू लेकर आ रहा है. दर्शकों को इस बार स्क्रीन पर 'हाथी घोड़ा पालकी, बर्थडे कन्हैया लाल की' फेस्टिवल स्पेशल शो देखने को मिलेगा.
अनुपमा करेगी शो होस्ट
हाल ही में इस स्पेशल प्रोग्राम का एक प्रोमो जारी किया गया है. जिसमें एक्ट्रेस अनुपमा शो को होस्ट करती नजर आ रही हैं. इस शो में सिर्फ भजन-कीर्तन ही नहीं, बल्कि एक खास मुकाबला होगा. इस मुकाबले में कौन सबसे शरारती है. आखिर जन्माष्टमी बिना कन्हैया जैसी मस्ती के कैसे हो सकती है? इस प्रतियोगिता में स्टार प्लस की पॉपुलर जोड़ियां भी हिस्सा लेंगी.
पॉपुलर जोड़ियों की मस्ती भरी टक्कर
स्पेशल प्रोग्राम में कृष्ण थीम वाली भव्य सजावट, दही-हांडी का जोश और गोकुल जैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा. इसमें दर्शकों को जबरदस्त मस्ती का तड़का मिलेगा. प्रोमो देखकर ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, कि ये एपिसोड आपको काफी हंसाने वाला है. इस प्रोग्राम में देखना होगा कि 'सबसे शरारती' का खिताब कौन जीतेगा. अभिरा-अरमान की क्यूट मस्ती आप सबका दिल जीत लेगी. प्रेम-राही और वेद-आरती की जोड़ी भी शो में नजर आएंगी. अब देखना ये होगा कि सबसे ज्यादा कौन सी जोड़ी आपका दिल जीतेगी.
कब और कहां देखें?
इतना तो पक्का है कि स्टार प्लस पर जन्माष्टमी का ये जश्न आपको काफी पसंद आएगा. इसमें आपको परंपरा, मनोरंजन और हंसी सबका मेल देखने को मिलेगा. 'हाथी घोड़ा पालकी बर्थडे कन्हैया लाल की’ का ये धमाकेदार एपिसोड आपको 16 अगस्त को शाम 7 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर देखने को मिलेगा.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.