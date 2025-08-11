इस जन्माष्टमी स्टार प्लस पर मचेगी धूम, 'अनुपमा' ला रही शरारत से भरा मजेदार मुकाबला, जोरदार मचेगी कृष्ण लीला की धूम
Advertisement
trendingNow12876693
Hindi Newsटीवी

इस जन्माष्टमी स्टार प्लस पर मचेगी धूम, 'अनुपमा' ला रही शरारत से भरा मजेदार मुकाबला, जोरदार मचेगी कृष्ण लीला की धूम

Star Plus Wali Janmashtami 2025: जन्माष्टमी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है. हर साल की तरह इस बार भी स्टार प्लस अपने खास अंदाज में जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है. जन्माष्टमी पर एक स्पेशल एपिसोड लेकर आ रहा है. जो त्योहार में रंग और जोश भर देगा.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 11, 2025, 11:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जन्माष्टमी
जन्माष्टमी

Star Plus Wali Janmashtami 2025: हमेशा की तरह इस साल भी जन्माष्टमी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इस साल भी स्टार प्लस जन्माष्टमी का त्योहार खास अंदाज में सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है. स्टार प्लस अपने दर्शकों के लिए स्पेशल एपिसोड्स लेकर आ रहा है. जो आपके त्योहार में रंग और जोश भर देंगे. इस जन्माष्टमी स्टार प्लस एक बार फिर वही पुराना जादू लेकर आ रहा है. दर्शकों को इस बार स्क्रीन पर 'हाथी घोड़ा पालकी, बर्थडे कन्हैया लाल की' फेस्टिवल स्पेशल शो देखने को मिलेगा. 

अनुपमा करेगी शो होस्ट 
हाल ही में इस स्पेशल प्रोग्राम का एक प्रोमो जारी किया गया है. जिसमें एक्ट्रेस अनुपमा शो को होस्ट करती नजर आ रही हैं. इस शो में सिर्फ भजन-कीर्तन ही नहीं, बल्कि एक खास मुकाबला होगा. इस मुकाबले में कौन सबसे शरारती है. आखिर जन्माष्टमी बिना कन्हैया जैसी मस्ती के कैसे हो सकती है? इस प्रतियोगिता में स्टार प्लस की पॉपुलर जोड़ियां भी हिस्सा लेंगी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पॉपुलर जोड़ियों की मस्ती भरी टक्कर
स्पेशल प्रोग्राम में कृष्ण थीम वाली भव्य सजावट, दही-हांडी का जोश और गोकुल जैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा. इसमें दर्शकों को जबरदस्त मस्ती का तड़का मिलेगा. प्रोमो देखकर ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, कि ये एपिसोड आपको काफी हंसाने वाला है. इस प्रोग्राम में देखना होगा कि 'सबसे शरारती' का खिताब कौन जीतेगा. अभिरा-अरमान की क्यूट मस्ती आप सबका दिल जीत लेगी. प्रेम-राही और वेद-आरती की जोड़ी भी शो में नजर आएंगी. अब देखना ये होगा कि सबसे ज्यादा कौन सी जोड़ी आपका दिल जीतेगी. 

कब और कहां देखें?
इतना तो पक्का है कि स्टार प्लस पर जन्माष्टमी का ये जश्न आपको काफी पसंद आएगा. इसमें आपको परंपरा, मनोरंजन और हंसी सबका मेल देखने को मिलेगा. 'हाथी घोड़ा पालकी बर्थडे कन्हैया लाल की’ का ये धमाकेदार एपिसोड आपको 16 अगस्त को शाम 7 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर देखने को मिलेगा. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
काजोल गुप्ता

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Star PlusJanmashtami 2025AnupamaRupali Ganguly

Trending news

प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
DNA
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
Buddhism
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक
bangladesh
पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
Akhilesh Yadav
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
Bhagwant Mann
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
Independence Day
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
KN Rajanna
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
Supreme Court
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
bengaluru news
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
15 August 1947 History
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
;