सुपर डांसर-5 में 13 साल की कंटेस्टेंट ने किया ऐसा कमाल, स्टेज पर पहुंच गए रेमो डिसूजा, फिर चूम लिए पैर, VIDEO
सुपर डांसर-5 में 13 साल की कंटेस्टेंट ने किया ऐसा कमाल, स्टेज पर पहुंच गए रेमो डिसूजा, फिर चूम लिए पैर, VIDEO

Super Dancer Chapter 5: टीवी रियलिटी शो 'सुपर डांसर' को दर्शकों द्वारा काफी पंसद किया जाता है. इस वक्त सुपर डांस का पांचवा सीजन आ रहा है, जिसे दर्शक काफी प्यार दे रहे हैं. इसी बीच इस शो में कुछ ऐसा हुआ कि रेमो डिसूजा ने स्टेज पर जाकर उसके पैर चूम लिए. 

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Aug 13, 2025, 09:48 PM IST
सुपर डांसर चैप्टर 5
सुपर डांसर चैप्टर 5

Super Dancer Chapter 5: सोनी टीवी पर सुपर डांसर के 5वें सीजन का प्रसारण किया जा रहा है. इस डांस रियलिटी शो में रेमो डिसूजा बतौर गेस्ट जज हिस्सा ले रहे हैं. यहां कार्यक्रम की एक कंटेस्टेंट आध्याश्री की परफॉर्मेंस उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने स्टेज पर जाकर उसके पैर चूम लिए. सुपर डांसर एक ऐसा मंच बन गया है, जहां नृत्य के माध्यम से न केवल कंटेस्टेंट के सपने बल्कि जज और प्रतिभागियों के बीच के खास बॉन्ड को भी देखा जा सकता है. प्रशंसा और स्नेह का ये खूबसूरत नमूना आपको आने वाले एपिसोड में भी देखने को मिलेगा.

यह टास्क था फ्लिप द साइड
दरअसल, हुआ यूं कि कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा ने क्रिएटिविटी को आगे ले जाने के लिए कंटेस्टेंट आध्याश्री और बरकत को एक टास्क दिया. यह टास्क था फ्लिप द साइड. इसके तहत दोनों कंटेस्टेंट को रेमो के संकेतों के आधार पर परफॉर्म करते हुए आसानी से अपनी जगह बदलनी थी. कठिन टास्क होने के बावजूद आध्याश्री और बरकत ने इसे आसानी से कर लिया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मंच पर पहुंचे रेमो 
इसे देख रेमो भावुक हो गए. इसके बाद रेमो मंच पर पहुंचे और आध्याश्री के पैर चूम लिए और उन्हें पायल भी गिफ्ट किया. तब आध्याश्री, जो रेमो को पापा कहती हैं, रेमो के इस कदम से आश्चर्यचकित रह जाती हैं. ये यंग डांसर और रेमो के बीच के गहरे बॉन्ड का दर्शाता है.

'ये काफी अद्भुत है'
इस परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए रेमो डिसूजा ने कहा, 7-8 साल के बच्चों का इस तरह प्रदर्शन करना वाकई अद्भुत है. प्रदर्शन के अंत में, मैंने दाएं, बाएं, बीच में और उल्टी दिशा में आवाज लगानी शुरू की और आपने फिर भी संकेतों को समझ लिया. नृत्य करते समय आपने जो सूझबूझ दिखाई, वह अद्भुत है. इस खास पल को आप सुपर डांसर चैप्टर 5 में इस शनिवार-रविवार रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर देख पाएंगे. (एजेंसी) 

IANS

Super Dancer 5remo d souzaaadhyashree upadhyay

