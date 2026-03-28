‘ये तुझे छोड़ देगा...’ बेटी सुप्रिया की शादी तुड़वाना चाहती थी मां दीना पाठक, 38 साल पहले दी थी चेतावनी, फिर भी आज तक टिका हुआ है रिश्ता

Supriya Pathak Pankaj Kapur Love Story: बॉलीवुड के पसंदीदा कपल सुप्रिया पाठक और पंकज कपूर की शादी को आज 38 साल हो चुके हैं. दोनों की जोड़ी आज भी लोगों को काफी पसंद आती है, लेकिन उनकी लव स्टोरी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी. हाल ही में सुप्रिया ने अपनी बेटी सनाह कपूर के साथ एक बातचीत में इस बात का खुलासा किया कि उनके रिश्ते को लेकर उनकी मां शुरुआत में बिल्कुल खुश नहीं थीं और उन्होंने इस रिश्ते को लेकर काफी ऑब्जेक्शन भी किया था.

सुप्रिया ने बताया कि उनकी मां दीना पाठक को पंकज कपूर बिल्कुल पसंद नहीं थे. यहां तक कि वे इस रिश्ते को लेकर काफी नेगेटिव सोच रखती थीं. सुप्रिया ने मजाकिया अंदाज में बताया, ‘मेरी मां को वो पसंद नहीं थे और कई बार तो ऐसा लगता था कि उन्हें मैं भी पसंद नहीं हूं’. उनकी मां को लगता था कि ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और पंकज उन्हें छोड़ देंगे. वे ऐसा क्यों सोचती थीं ये आज तक उनको समझ नहीं आया. उनका ये बायन काफी वायरल हो रहा है, जिसने सभी को हैरान कर दिया.

सुप्रिया-पंकज का रिश्ता तुड़वाना चाहती थी मां

सुप्रिया ने ये भी बताया कि उनकी मां ने पंकज कपूर के बारे में कई तरह की बातें पता करने की कोशिश की. उन्होंने यहां तक कह दिया कि ‘वो बहुत शराब पीते हैं’, जबकि हकीकत में पंकज ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया. सुप्रिया के मुताबिक, उनकी मां बार-बार ऐसी बातें करके उन्हें समझाने की कोशिश करती थीं कि पंकज सही इंसान नहीं हैं. ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा और घर में इस बात को लेकर माहौल भी थोड़ा टेंशन से भरा रहता था.

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सुप्रिया-पंकज ने कर लिया था शादी का फैसला

हालांक, एक समय ऐसा आया जब सुप्रिया ने साफ फैसला ले लिया. उन्होंने अपनी मां से कह दिया, ‘ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं. मैं इस दिन शादी कर रही हूं. आप आना चाहें तो आइए, नहीं आना चाहें तो मत आइए’. ये सुनकर उनकी मां थोड़ी हैरान रह गईं. सुप्रिया के इस फैसले ने दिखा दिया कि वो अपने रिश्ते को लेकर कितनी सीरियस थीं और उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा कदम खुद तय करने का फैसला कर लिया था. इस बातचीत के दौरान सुप्रिया ने एक मजेदार किस्सा भी बताया.

पनीर का बहाना देकर तुड़वाना चाहती थीं शादी

उन्होंने कहा कि उनकी मां ने आखिरी में उनसे पूछा, ‘तुम्हें पनीर पसंद है?’ सुप्रिया ने कहा हां पसंद है. तब उनकी मां बोलीं, ‘वो पंजाबी है ना, तो पनीर…’ मतलब अगर तुम्हें पनीर पसंद नहीं है तो शादी कैसे करोगी. ये उनका एक तरह से आखिरी तर्क था, जो आज सुनने में काफी फनी लगता है. इस बात को याद करते हुए सुप्रिया भी हंस पड़ीं. समय के साथ धीरे-धीरे सब कुछ बदल गया. जो मां पहले इस रिश्ते के खिलाफ थीं, वही बाद में पंकज कपूर को सबसे ज्यादा पसंद करने लगीं.

38 साल से साथ हैं दोनों

सुप्रिया ने बताया कि उनकी मां को आखिर में लगने लगा था कि पंकज ही उनके लिए सबसे सही इंसान हैं. वो उन्हें बहुत पसंद करने लगी थीं और चाहती थीं कि वो हमेशा उनके आसपास रहें. इस तरह धीरे-धीरे परिवार में भी सब कुछ ठीक हो गया और रिश्ते में मिठास आ गई. आज सुप्रिया और पंकज कपूर एक खुशहाल परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं. उनके दो बच्चे हैं, सना कपूर और रूहान कपूर. वहीं, पंकज कपूर की पहली पत्नी नीलिमा अजीम से बेटे शाहिद कपूर भी हैं, जो एक बड़े सुपरस्टार हैं.