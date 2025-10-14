क्या तलाक के बाद फिर से साथ आ गए सुष्मिता सेन की भाभी-भाई? क्लोजनेस पर ट्रोल चारु-राजीव, दिया करारा जवाब

Charu Asopa on Rajeev Sen: सुष्मिता सेन के भाई और भाई चारु असोपा और राजीव सेन का तलाक साल 2023 में हुआ था. तलाक के दो साल के भीतर दोनों ने एक दूसरे को खूब कोसा और फिर हाल ही में दोनों घूमने भी गए. ऐसे में लोगों को लग रहा है कि ये दोनों फिर से एक साथ आ गए हैं. अब इन सवालों को लेकर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है.

क्या राजीव-चारु आ गए साथ?

चारु ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने कहा कि राजीव और उनके साथ में समय बिताने को लेकर मिल रही नेगिटिविटी पर रिएक्ट किया. एक्ट्रेस ने कहा- 'सबसे पहली बात मैं खुश हूं. राजीव भी खुश हैं. जियाना भी खुश है. सब खुश हैं. सब आपस में बात कर रहे हैं. हम वैसे ही साथ हैं जैसे हमेशा थे तो आप लोग टेंशन मत लीजिए. कि मैं वापस क्यों आ गई या चली गई. ये मैसेज उनके लोगों के लिए है जो हमारी हर चीज से परेशान हो जाते हैं.'

ऐसा करो कि लिस्ट बना दो...

एक्ट्रेस ने आगे कहा- 'हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. कुछ लोग एक चीज पसंद करते हैं तो दूसरे कुछ और. मैं अपनी जिंदगी इस बात पर नहीं जी सकती कि लोग क्या सोचते हैं. मुझे खुद के लिए और अपनी बेटी के बारे में सोचना है. हम ऐसे फैसले लेते हैं जो हम सभी के लिए सही हों. या तो ऐसा करो कि लिस्ट बना दो और बता दो कि मैं क्या क्या कर सकती हूं और मुझे वो भेज दो और ये भी लिख देना कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी.'

हमारे बीच कोई समस्या नहीं

'मैं और राजीव जियाना के साथ बीते दो महीने से ट्रैवल कर रहे हैं. हम दिल्ली गए. फिर बैंकॉक और फिर दिल्ली.चार दिन बीकानेर, जहां मैंने अपना काम पूरा किया. इसके बाद दिल्ली से कोलकाता गए और वहां पर 10 दिन रहे और बाद में मुंबई. हमने खूब मजे किए. हमारे बीच कोई समस्या नहीं है अगर दूसरों को परेशानी हो रही है तो रिलैक्स करिए.'