TMKOC: क्या कॉमेडी शो में ‘सोढ़ी’ जल्द करेंगे वापसी? वीडियो शेयर कर बोले- ‘मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज..’

टीवी सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में सोढ़ी बन कर दर्शकों को इंप्रेस करने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह की शो में वापसी की खबरें आ रही हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.
Trending Photos
टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ सालों से ऑडियंस के दिल पर राज कर रहा है. वहीं इस शो में ‘सोढ़ी’ का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह ने भी लोगों को खूब हंसाया था. मगर अचानक ही उन्होंने इस शो से एग्जिट ले लिया था, जिससे उनके फैंस काफी हैरान रह गए थे. लेकिन हाल ही में गुरुचरण सिंह ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिससे उनके फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि वो शो में वापसी करने वाले हैं.
गुरुचरण सिंह देंगे गुड न्यूज
एक्टर गुरुचरण सिंह ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो गुरु पूरब की बधाई देते समय कहते हैं, ‘बाबा जी सब पर मेहर करते हैं, उन्होंने मेरी भी सुन ली है. मेरी, परिवार और आपकी अरदास को स्वीकार कर लिया. जल्द ही मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा. यह खबर मेरी लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है.’
क्या है गुड न्यूज
एक्टर गुरुचरण सिंह की इस गुड न्यूज को सुनकर ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ शो के फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि एक्टर की शो में वापसी होने वाली है. वहीं उनके इस वीडियो पर फैंस ने कमेंट कर गुड न्यूज के बारे में जानने की कोशिश की है. तो कुछ फैंस ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया है कि एक्टर शो में फिर से नजर आने वाले हैं. हालांकि शो में उनकी वापसी को लेकर अभी कोई भी पक्की खबर सामने नहीं आई है . लेकिन हां ये गुड न्यूज आखिर क्या हो सकती है इस बात को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट काफी देखी जा सकती है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.