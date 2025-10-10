Advertisement
trendingNow12955900
Hindi Newsटीवी

TMKOC: क्या कॉमेडी शो में ‘सोढ़ी’ जल्द करेंगे वापसी? वीडियो शेयर कर बोले- ‘मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज..’

टीवी सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में सोढ़ी बन कर दर्शकों को इंप्रेस करने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह की शो में वापसी की खबरें आ रही हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TMKOC: क्या कॉमेडी शो में ‘सोढ़ी’ जल्द करेंगे वापसी? वीडियो शेयर कर बोले- ‘मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज..’

टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’  सालों से ऑडियंस के दिल पर राज कर रहा है. वहीं इस शो में ‘सोढ़ी’ का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह ने भी लोगों को खूब हंसाया था. मगर अचानक ही उन्होंने इस शो से एग्जिट ले लिया था, जिससे उनके फैंस काफी हैरान रह गए थे. लेकिन हाल ही में गुरुचरण सिंह ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिससे उनके फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि वो शो में वापसी करने वाले हैं.

 

गुरुचरण सिंह देंगे गुड न्यूज
एक्टर गुरुचरण सिंह ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो गुरु पूरब की बधाई देते समय कहते हैं, ‘बाबा जी सब पर मेहर करते हैं, उन्होंने मेरी भी सुन ली है. मेरी, परिवार और आपकी अरदास को स्वीकार कर लिया. जल्द ही मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा. यह खबर मेरी लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है.’  

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

 

क्या है गुड न्यूज
एक्टर गुरुचरण सिंह की इस गुड न्यूज को सुनकर ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ शो के फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि एक्टर की शो में वापसी होने वाली है. वहीं उनके इस वीडियो पर फैंस ने कमेंट कर गुड न्यूज के बारे में जानने की कोशिश की है. तो कुछ फैंस ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया है कि एक्टर शो में फिर से नजर आने वाले हैं. हालांकि शो में उनकी वापसी को लेकर अभी कोई भी पक्की खबर सामने नहीं आई है . लेकिन हां ये गुड न्यूज आखिर क्या हो सकती है इस बात को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट काफी देखी जा सकती है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmahactor gurucharan singh

Trending news

'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा