Add Zee Business As A Preferred Source
App

'महिलाओं को नहीं मिलता क्रेडिट...', सालों बाद TMKOC की 'बबीता जी' का छलका दर्द, बोलीं- 'औरतों के बिना अधूरा है शो'

TMKOC: टीवी इंडस्ट्री से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि फीमेल एक्टर्स को कम पैसा दिया जाता है और उन्हें अपनी मर्जी के रोल चुनने की आजादी नहीं होती. ऐसी ही एक खबर फिर से सामने आई है. हाल ही में टीवी के टीआरपी किंग कहे जाने वाले शो 'तारक मेहता का उल्टा चशमा' फेम मुनमुन दत्ता ने इस टॉपिक पर खुलकर बात की है. आइए बताते हैं पूरी खबर

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 31, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:12 PM IST
'महिलाओं को नहीं मिलता क्रेडिट...', सालों बाद TMKOC की 'बबीता जी' का छलका दर्द, बोलीं- 'औरतों के बिना अधूरा है शो'

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
TMC राज में दी गई लीज जमीनों का होगा हिसाब, सुवेंदु सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
2
3
4
5