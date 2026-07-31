'महिलाओं को नहीं मिलता क्रेडिट...', सालों बाद TMKOC की 'बबीता जी' का छलका दर्द, बोलीं- 'औरतों के बिना अधूरा है शो'

टीवी पर सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया जाने वाला शो 'तारक मेहता का उल्टा चशमा'अपनी बेहतरीन कास्ट और कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है. लेकिन पिछले कुछ समय से इस शो को लेकर काफी विवादित खबरें भी आ रही हैं, जैसे शो से कई कलाकारों का बाहर होना और आए दिन मेकर्स पर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की चर्चा किया जाना. खैर, इस बार भी 'तारक मेहता का उल्टा चशमा' खबरों में छाया हुआ है, लेकिन इसके पीछे की वजह कोई नया एपिसोड या कलाकार नहीं, बल्कि शो में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता का हालिया इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया कि इंडस्ट्री में महिलाओं को किस तरह का भेवभाव झेलना पड़ता है.