'महिलाओं को नहीं मिलता क्रेडिट...', सालों बाद TMKOC की 'बबीता जी' का छलका दर्द, बोलीं- 'औरतों के बिना अधूरा है शो'

टीवी पर सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया जाने वाला शो 'तारक मेहता का उल्टा चशमा'अपनी बेहतरीन कास्ट और कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है. लेकिन पिछले कुछ समय से इस शो को लेकर काफी विवादित खबरें भी आ रही हैं, जैसे शो से कई कलाकारों का बाहर होना और आए दिन मेकर्स पर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की चर्चा किया जाना. खैर, इस बार भी 'तारक मेहता का उल्टा चशमा' खबरों में छाया हुआ है, लेकिन इसके पीछे की वजह कोई नया एपिसोड या कलाकार नहीं, बल्कि शो में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता का हालिया इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया कि इंडस्ट्री में महिलाओं को किस तरह का भेवभाव झेलना पड़ता है.
मुनमुन ने अपने नए इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बताया कि टीवी इंडस्ट्री में महिलाओं को लेकर आज भी कई भेदभाव देखने को मिलते हैं और उन्हें वो क्रेडिट नहीं दिया जाता है, जिसकी वो हकदार होती हैं. इसी इंटरव्यू में उन्होंने और भी कई बातों का जिक्र किया.
'तारक मेहता का उल्टा चशमा' से घर-घर में फेमस होने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता (बबीता जी) ने इंटरव्यू में महिलओं के लिए अपनी बात को रखते हुए कहा कि लंबे समय से चल रहे शो में महिलाओं के योगदान और उनके काम को वो पहचान आज भी नहीं मिली है, जो मिलनी चाहिए थी. उन्होंने आगे कहा कि शो में उनका किरदार एक अहम रोल प्ले करता है, लेकिन फिर भी आज तक उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया गया.
मुनमुन दत्ता ने आगे अपनी फीमेल को-स्टार्स की तारीफ करते हुए कहा कि उनके हुनर, कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज्म की जितनी तारीफ की जाए कम है. वहीं इस बातचीत में एक्ट्रेस ने खुद को एक फेमिनिस्ट सपोर्टर बताते हुए कहा कि उन्होंने शो में बाकी महिलाओं को कभी भी कॉमिप्टिशन के तौर पर नहीं देखा.
मुनमुन दत्ता ने आगे कहा, 'मैं लड़कियों का साथ देने वाली और पुरानी ख्यालों वाली इंसान हूं. मैं एक मजबूत फेमिनिस्ट हूं और मेरा मानना है कि अगर आगे बढ़ना है, तो साथ मिलकर काम करना होगा. मुझे यहां किसी से भी कोई भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होती है.' उन्होंने आगे शो की कास्ट के पुराने और नए, दोनों तरह के मेंबर्स की तारीफ की और कहा की सफलता में सभी का अहम योगदान होता है.
आपको बता दें कि 28 जुलाई को शो के 18 साल पूरे हो जाएंगे. लेकिन 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' आज भी ऑडियंस की पहली पसंद बना हुआ है. वहीं मुनमुन दत्ता की बातें इस बात का सबूत हैं कि किसी भी लंबे सफर की असली नींव सिर्फ पॉपुलैरिटी ही नहीं, बल्कि टीमवर्क, प्रोफेशनलिज्म और एक-दूसरे के लिए सम्मान होता है.