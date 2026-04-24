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Hindi Newsटीवीतारक मेहता... में बड़ा ट्विस्ट! 18 साल बाद बापू जी की हुई मौत? चीखते चिल्लाते दिखे जेठालाल, देखें प्रोमो

'तारक मेहता...' में बड़ा ट्विस्ट! 18 साल बाद बापू जी की हुई मौत? चीखते चिल्लाते दिखे जेठालाल, देखें प्रोमो

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Update: गोकुलधाम सोसायटी के सबसे बुजुर्ग सदस्य चंपक चाचा यानी बापूजी लापता हो गए हैं. शो के लेटेस्ट प्रोमो में एक अनजान कॉल ने जेठालाल को पूरी तरह से तोड़ दिया है. क्या वाकई अमित भट्ट ने 18 साल बाद इस शो को छोड़ दिया है या ये सिर्फ एक नया मोड़ है? चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 24, 2026, 08:18 PM IST
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'तारक मेहता...' में बड़ा ट्विस्ट! 18 साल बाद बापू जी की हुई मौत? चीखते चिल्लाते दिखे जेठालाल, देखें प्रोमो

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Update: टीवी के सबसे पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, जिसने गोकुलधाम ही नहीं बल्कि दर्शकों के भी होश उड़ा दिए हैं. शो के लेटेस्ट प्रोमो में चंपकलाल चाचा यानी जेठालाल के बापूजी (अमित भट्ट) के लापता होने की खबर ने पूरे घर में मातम जैसा माहौल पैदा कर दिया है. क्या वाकई में 18 साल बाद बापूजी इस फेमस शो को छोड़ने वाले हैं? क्या इस शो में उनका सफर खत्म होने वाला है?

'तारक मेहता...' की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट सामने आया, जब जेठालाल काफी परेशान होकर पूरी सोसायटी में बापूजी को ढूंढते नजर आए. मुसीबत ये है कि बापूजी अपना मोबाइल फोन घर पर ही भूल जाते हैं, जिससे उनसे संपर्क करना नामुमकिन हो गया. भिड़े, अय्यर और डॉ. हाथी के घर चक्कर काटने के बाद भी जब बापूजी का सुराग नहीं मिला, तो जेठालाल की जान हलक में आ जाती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रोमो का सबसे इमोशनल हिस्सा

प्रोमो का सबसे इमोशनल हिस्सा तब आता है, जब जेठालाल एक अनजान शख्स को फोन लगाते हैं. जेठालाल पूछते हैं, 'क्या बापूजी आपके साथ हैं?' इस पर वह शख्स रोते हुए जवाब देता है कि 'बापूजी तो चले गए... वो हम सबको छोड़कर चले गए.' ये सुनते ही जेठालाल जमीन पर गिर पड़ते हैं और जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगते हैं. इस सीन ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या बापूजी का किरदार खत्म हो रहा है?

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सोशल मीडिया पर फूटा फैंस का गुस्सा

मेकर्स ने जैसे ही मौत का ये सस्पेंस दिखाया, सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा. कई दर्शकों ने असित कुमार मोदी और मेकर्स को ट्रोल करते हुए कहा कि वे बार-बार पुराने ट्रैक को ही रिपीट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने तो यह भी कहा कि अब इस शो को सम्मान के साथ बंद हो जाना चाहिए. वहीं, बापूजी के निधन की बात सामने आते ही यह अफवाह उड़ने लगी कि अमित भट्ट शो को अलविदा कह रहे हैं. हालांकि, फैंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अमित भट्ट शो नहीं छोड़ रहे हैं. ये सिर्फ दर्शकों को कनेक्ट करने के लिए एक हाई पॉइंट ट्रैक है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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