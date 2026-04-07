Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah की ‘दयाबेन’ पर टूटा दुखों का पहाड़, परिवार के मुखिया का हुआ निधन

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिर से मातम पसर गया है. वेटरन एक्टर भीम वकानी का निधन हो गया है, जो लंबे समय से थिएटर और फिल्मों का एक जाना-पहचाना नाम थे. एक्टर के निधन के पीछे की असली वजह अभी सामने नहीं आई है. इस बुरी खबर को सुनने के बाद उनकी बेटी और ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम एक्ट्रेस दिशा वकानी को सदमा लग गया है. एक्ट्रेस के पिता के निधन के बाद पूरी इंड्रस्टी में शोक की लहर फैल गई है. वहीं दिशा के फैंस उन्हें सोशल मीडिया के माध्यन से हौंसला बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं.

शाहरुख-आमिर और माधुरी के साथ किया काम

‘दयाबेन’ यानी एक्ट्रेस दिशा वकानी के पिता भीम वकानी एक फेमस गुजराती आर्टिस्ट थे, जिन्होंने सालों तक थिएटर में काम किया. थिएटर के साथ-साथ उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में छोटे-मोटे किरदार निभाए, जो बाद में यादगार बन गए. भीम वकानी आमिर खान की फिल्म ‘लगान’ (Lagaan) और शाहरुख खान के साथ ‘स्वदेश’ (Swadesh) में नजर आए थे. वहीं उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म ‘लज्जा’ (Lajja) में भी अहम किरदार निभाया.

भीम वकानी की बेटी ‘दयाबेन’

वेटरन एक्टर भीम वकानी के बेटी भी पिता के नक्से-कदम पर चलती हुई टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस बनीं. एक्ट्रेस दिशा वकानी पॉपुलर फैमिली ड्रामा शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) सालों से काम कर रहीं हैं. वो इस सीरीयल के मुख्य किरदार ‘दयाबेन’ के रुप में नजर आती हैं, जिनका चुलबुलापन और शरारती अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आता है.

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दिशा वकानी के बारे में

बात करें दिशा वकानी के एक्टिंग करियर की, तो शादी के बाद वो बहुत कम ही टीवी पर नजर आईं. वहीं दो बच्चों की मां बनने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अपने परिवार और बच्चे को प्रायोरिटी दी. मगर लाइमलाइट से दूर रहने के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि लोग उन्हें आज भी सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और उनकी लाइफ से जुड़ी हर खबर पर नजर रखते हैं.