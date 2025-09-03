'दयाबेन' फेम एक्ट्रेस पहुंची लालबागचा राजा के दरबार, पैपराजी को देख छुपाया चेहरा, वीडियो वायरल

Disha Vakani at lalbaugcha raja: फेमस टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दयाबेन फेम एक्ट्रेस दिशा वकानी ने मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंची. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Disha Vakani at lalbaugcha raja: देशभर में गणपति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. मनोरंजन की दुनिया के सेलिब्रिटी अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर बप्पा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं. इसी बीच फेमस शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की फेम एक्ट्रेस दयाबेन यानी दिशा वकानी भी बप्पा का आशीर्वाद लेने लालबाग के राजा के दरबार पहुंची. हाल ही में दिशा वकानी का एक वीडियो सामने आया है.
दयाबेन का वीडियो वायरल
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दिशा खूबसूरत गुलाबी और हरे रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. सामने कैमरा देखते ही एक्ट्रेस ने मास्क लगा दिया और चेहरे को ढक लिया. एक्ट्रेस दिशा सोशल मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. उन्हें किसी इवेंट या पार्टी में काफी कम देखा जाता है. इसी बीच दयाबेन को लालबाग के दरबार में देख उनके फैंस काफी खुश हैं.
सिक्योरिटी के बीच नजर आई दिशा
वहीं वीडियो में दिशा के चारों ओर सिक्योरिटी नजर आ रही हैं. लालबाग के राजा के पंडाल में काफी भीड़ देखने को मिल रही है. इसके बावजूद दिशा ने गणपति के दर्शन किए और फिर दर्शन के बाद पंडाल से बाहर आ गई. वहीं पैपराजी ने दिशा को फैमिली के साथ पोज देने को कहा, लेकिन एक्ट्रेस ने उन्हें मना कर दिया और भीड़ से बचने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी का सहारा लिया, जिसके बाद वो कार तक पहुंच पाई.
वापस आने की फैंस कर रहे डिमांड
वायरल हो रहे वीडियो में फैंस अलग-अलग कमेंट्स कर रहे हैं. कमेंट्स में ज्यादातर फैंस 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन के तौर पर वापसी करने की डिमांड कर रहे हैं. एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा 'दयाबेन आप मुंबई आ गई, अब गोकुलधाम भी आ जाइए.' दूसरे यूजर ने लिखा 'दयाबेन वापस आ जाओ, जेठालाल को आपकी जरूरत है.'
सालों से टीवी की दुनिया से गायब
बता दें कि दिशा वकानी सालों से टीवी की दुनिया में गायब चल रही हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान दिशा ने फेमस शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से ब्रेक लिया था और अभी तक वापस नहीं आई हैं. फैंस आज भी दिशा को वापस शो में दयाबेन के रूप में देखना चाहते है.
