Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: दिलीप जोशी-असित मोदी में हुई थी तगड़ी लड़ाई, हांगकांग में एक्टर ने पकड़ लिया था डायरेक्टर का कॉलर
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: दिलीप जोशी-असित मोदी में हुई थी तगड़ी लड़ाई, हांगकांग में एक्टर ने पकड़ लिया था डायरेक्टर का कॉलर

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: तारक मेहता की रोशन सिंह सोढ़ी उर्फ जेनिफर ने हाल ही में फिल्मीज्ञान को दिलीप जोशी और असित मोदी के बीच हुई तीखी लड़ाई के बारे में नए दावे किए और कहा कि इससे सभी हैरान रह गए थे. उन्होंने बताया कि 'जो हांगकांग में बहुत खराब लड़ी हुई थी. प्योर पब्लिक के बीच में जाम के चिल्ला-चिल्ला के लड़ाई हुई थी. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 14, 2025, 06:23 PM IST
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: फेमस टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को फैंस काफी पंसद करते है. इस शो में आए दिन नए-नए मजेदार एपिसोड देखने को मिलते रहते हैं. बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक इस शो को काफी पसंद किया जाता है. 17 सालों से असित मोदी का शो 'तारक मेहता' लोगों के दिलों में राज कर रहा है और उन्हें एंटरटेन कर रहा है. इसी बीच इस शो की पुरानी रोशन सिंह सोढ़ी यानी जेनिफर मिस्त्री ने दावा किया कि शो की शूटिंग के दौरान हांगकांग में दिलीप दोशी और शो निर्माता असित कुमार मोदी के बीच काफी तीखी बहस हुई थी.

दोनों के बीच हुई थी तीखी बहस
हाल ही में तारक मेहता की एक्स रोशन सिंह सोढ़ी उर्फ जेनिफर ने फिल्मीज्ञान को दिलीप जोशी और असित मोदी के बीच हुई तीखी लड़ाई के बारे में नए दावे किए और कहा कि इससे सभी हैरान रह गए थे. उन्होंने बताया कि 'जो हांगकांग में बहुत खराब लड़ी हुई थी. प्योर पब्लिक के बीच में जाम के चिल्ला-चिल्ला के लड़ाई हुई थी. दिलीप जी ने असित जी के कॉलर पकड़ ली थी. बहुत गर्मी-गर्मी हो गई थी. एक टाइम टू एक्सट्रीम हो गया था. मतलब सब परेशान हो गए थे के भाई तुम प्रोड्यूसर हो, तुम बार-बार क्या करते हो? दिलीप जी को और असित जी की इसी चीज पर बहस हो गई थी' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

तारक मेहता के सेट पर हुई थी बहस 
बीते साल एक प्रोग्राम शोशा में बताया कि असित मोदी और दिलीप जोशी के बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर जबरदस्त बहस हुई थी. हमें पता चला कि यह घटना अगस्त की शुरुआत में हुई थी, जब दोनों के बीच कुछ दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति को लेकर सेट पर तीखी बहस हुई थी. एक सूत्र ने हमें बताया कि दिलीप ने कुछ दिनों की छुट्टी लेने के अनुरोध के बारे में असित से संपर्क किया, लेकिन निर्माता ने बातचीत को टाल दिया. इससे एक्टर दिलीप जोशी नाराज हो गए थे और उनसे लगभग हाथापाई कर दी थी.

'हमें नहीं पता कि उनके मतभेद कैसे सुलझाएं'
तारक मेहता शो के निर्माण से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 'कुश शाह की शूटिंग का आखिरी दिन था. दिलीप जी और आसित भाई के आने और उनसे छुट्टियों के बारे में बात करने का इंतजार कर रहे थे. लेकिन जब असित भाई आए, तो सीधे कुश से मिलने चले गए और इससे दिलीप जोशी निराश हो गए थे. दिलीप बहुत गुस्सा हो गए और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. दिलीप ने असित मोदी का कॉलर भी पकड़ लिया और शो छोड़ने की धमकी दी. हालांकि, असित भाई ने उन्हें शांत कर दिया. हमें नहीं पता कि उनके मतभेद कैसे सुलझाएं.'

दिलीप जोशी और असित मोदी के बीच जबरदस्त झगड़ा 
हमने यह भी बताया था कि शो के हांगकांग सफर की शूटिंग के दौरान भी दिलीप जोशी और असित मोदी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जब गुरुचरण सिंह सोढ़ी ने उनके मतभेदों को सुलझाने में उनकी मदद की थी. हालांकि बाद में दिलीप जोशी ने असित मोदी के साथ किसी भी तरह के विवाद की अफवाहों को खारिज करते हुए रिपोर्ट को 'झूठा' बताया. अपनी निराशा व्यक्त करते हुए, एक्टर ने कहा कि ऐसी निराधार कहानियां न केवल उन्हें और असित को आहत करती हैं, बल्कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लाखों वफादार प्रशंसकों को भी प्रभावित करती हैं, एक ऐसा शो जो उनके दिल में एक खास जगह रखता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'हर दिन उसी प्यार और जुनून के साथ शो के लिए काम कर रहा'
उन्होंने आगे कहा कि 'मुझे नहीं पता कि इन कहानियों को फैलाने के पीछे कौन है, लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं. मैं यहां हूं, मैं हर दिन उसी प्यार और जुनून के साथ शो के लिए काम कर रहा हूं और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं. मैं इतने लंबे समय से इस शानदार सफर का हिस्सा रहा हूं और मैं इसका हिस्सा बना रहूंगा. हम सभी इस शो को सबसे अच्छा बनाने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं.' 

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahJennifer MistryDilip JoshiAsit Kumar Modi

