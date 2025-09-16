'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'दयाबेन' करेगी वापसी या नहीं? दिशा वकानी के भाई ने किया खुलासा, फैंस को लगा झटका

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का हर एक फैन दयाबेन की वापसी का इंतजार कर रहा है. लेकिन हाल ही में दिशा वकानी के भाई ने दयाबेन की वापसी पर चुप्पी तोड़ दी है और फैंस को जवाब दे दिया है.
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को फैंस काफी पसंद करते है. यह शो दर्शकों से हर किसी का मनोरंजन कर रहा है. लेकिन, बीते कुछ सालों से शो के निर्माता असित मोदी काफी विवादों में चल रहे है. अब तक कई कलाकारों ने शो को छोड़ दिया और कई लोगों ने असित मोदी पर गलत व्यवहार के भी आरोप लगाए है. इस लिस्ट में शो की लीड एक्ट्रेस दिशा वकानी या दया बेन का नाम भी शामिल है. दयाबेन ने काफी लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन किया है.
दिशा वकानी ने भाई ने किया खुलासा
तारक मेहता में दयाबेन का किरदार सबसे ज्यादा पसंदीदा किरदारों में से एक है और फैंस अब भी दयाबेन की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका ये इंतजार खत्म नहीं हुआ है. इस बीच दिशा वकानी के भाई मयूर वकानी ने शो में न आने की वजह का खुलासा कर दिया है. दिशा वकानी के ऑन-स्क्रीन और रियल लाइफ भाई मयूर वकानी ने ई-टाइम्स के संग बातचीत की और शो में वापसी न करने की वजह का खुलासा किया.
दयाबेन के रोल में नहीं करेगी दिशा वापसी
मयूर वकानी ने ई-टाइम्स संग बातचीत के दौरान बोले कि दिशा तारक मेहता शो में दयाबेन के रोल में वापसी नहीं कर रही हैं, क्योंकि वह फिलहाल अपना पूरा समय अपने परिवार को देना चाहती हैं और अपने बच्चों की परवरिश में बिजी हैं. उन्होंने कहा कि 'मैंने उनके सफर को करीब से देखा है. मैं उनसे दो साल बड़ी हूं. एक बात मैंने समझी है कि जब आप ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करते हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलता है. वह सचमुच धन्य हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत भी की है. इसलिए लोगों ने दया के रूप में उन पर इतना प्यार बरसाया है.'
मयूर वकानी ने आगे कहा कि 'हमारे पिता ने हमें हमेशा यही सिखाया कि जिंदगी में भी हम कलाकार हैं और हमें हर रोल को पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए. फिलहाल, वह असल जिंदगी में एक मां की भूमिका निभा रही हैं और वह इसे पूरी लगन से निभा रही हैं. मुझे सच में यकीन है कि यह बात हमेशा से उनके दिल में थी.'
2017 में दिशा वकानी ने शो से बनाई दूरी
बता दें कि दिशा वकानी ने साल 2017 में अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से दूरी बना ली थी. लेकिन उनकी वापसी को लेकर फैंस को बेसब्री से इंतजार है. उनके फैंस तब से उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं. हाल ही में असित मोदी ने शो में दिशा वकानी के जल्द ही शो में वापसी करेंगी और इस रोल के लिए ऑडिशन चल रहे हैं.
