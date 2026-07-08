17 साल बाद बदलेगी 'गोकुलधाम सोसायटी' की तस्वीर! 'तारक मेहता' के सेट पर शुरू हुई तोड़फोड़; फैंस के बीच मचा हड़कंप

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले करीब 17 सालों से दर्शकों का पसंदीदा शो बना हुआ है. इस लंबे सफर में कई कलाकारों ने शो को अलविदा कह दिया, तो कुछ नए चेहरों ने भी अपनी जगह बनाई. लेकिन एक चीज है, जिसने हमेशा दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए रखी है, वह है गोकुलधाम सोसायटी. यही वह जगह है, जहां जेठालाल, भिड़े, पोपटलाल, अय्यर, डॉ. हाथी और बाकी सभी किरदारों की नई-नई कहानियां जन्म लेती हैं.
लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने शो के फैंस की टेंशन बढ़ा दी है. वीडियो में गोकुलधाम सोसायटी के सेट पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की जा रही है. चारों तरफ मजदूर काम करते दिखाई दे रहे हैं और पूरे सेट को बल्लियों और फट्टों से ढक रखा गया है. इस नजारे को देखने के बाद फैंस काफी चिंतित हो गए और सवाल पूछने लगे कि क्या गोकुलधाम सोसायटी हमेशा के लिए खत्म की जा रही है?
वीडियो वायरल होते ही फैंस ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए. किसी ने पूछा कि सेट क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या शो बंद होने वाला है, तो किसी ने कहा कि क्या अब गोकुलधाम का पूरा सेट बदल जाएगा?
फैंस की बढ़ती चिंता के बीच शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी खुद सामने आए और पूरी सच्चाई बताई. उन्होंने साफ किया कि गोकुलधाम सोसायटी को हमेशा के लिए नहीं तोड़ा जा रहा है, बल्कि उसका रिनोवेशन किया जा रहा है. वीडियो में असित मोदी कहते हैं, 'देखिए, जो हो रहा है, वह अच्छे के लिए हो रहा है. गोकुलधाम सोसायटी का रिनोवेशन हो रहा है. कुछ दिनों बाद आप इसे बिल्कुल नए अवतार और नए रंग-रूप में देखेंगे. भगवान से प्रार्थना है कि आपको गोकुलधाम का यह नया अंदाज जरूर पसंद आए.'
वहीं, वीडियो में असित कुमार मोदी सोसायटी में हो रहे कामकाज का जायजा लेते भी नजर आए. वह वहां मौजूद इंजीनियरों, सुपरवाइजर और मजदूरों से बातचीत करते हैं और काम को सुरक्षित ढंग से पूरा करने की हिदायत भी देते हैं.