Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: दिवाली पर जेठालाल घर ले आए आलीशान गाड़ी, इतनी है कीमत

नई दिल्ली: टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी (Dilip Joshi) घर-घर में मशहूर हो चुके हैं. पिछले कई सालों से वह इस शो में लीड रोल प्ले कर रहे हैं और इस धारावाहिक ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलवाई है. एक्टर को इस शो से नेम और फेम दोनों मिले हैं.

'जेठालाल' ने खरीदी नई गाड़ी

दिवाली के मौके पर दिलीप जोशी (Dilip Joshi) ने एक आलीशान गाड़ी खरीदी है जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. दिलीप जोशी (Dilip Joshi) ने ब्लैक कलर की Kia Sonet subcompact SUV कार खरीदी है. कार की कीमत तकरीबन 12.29 लाख रुपये है. पापाराजी विरल भयानी ने दिलीप जोशी (Dilip Joshi) की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है.

परिवार के साथ नजर आए दिलीप

फोटो में दिलीप जोशी (Dilip Joshi) अपने पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है. विरल भयानी ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) के जेठालाल दिवाली के मौके पर गाड़ी खरीदने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ. बता दें कि शो की कहानी आज भी दर्शकों को खुद से जोड़े हुए है.

#jethalal of #tarakmehtakaultachashma with family as he buys new car this Diwali pic.twitter.com/eXu9qjoBAg

— Viral Bhayani (@viralbhayani77) November 6, 2021