इस शख्स पर मेहरबान हुए 'तारक मेहता' के जेठालाल, एक झटके में बढ़ गए बेहिसाब फॉलोअर्स

नई दिल्ली: टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. शो के कलाकारों की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि घर-घर में लोग उन्हें पहचानते हैं. शो में लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर दिलीप जोशी की (Dilip Joshi) पॉपुलैरिटी का आलम ऐसा है कि सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं.

जब जेठालाल ने रखा जर्नलिस्ट के सिर पर हाथ

जेठालाल (Jethalal) का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी (Dilip Joshi) दुनिया भर में इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं कि हाल ही में उनका एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को सपोर्ट करना कमाल कर गया. इसके बाद इस जर्नलिस्ट को इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उसने ट्वीट करके ये बात अपने हर एक फॉलोअर को बताई. इस जर्नलिस्ट ने ट्वीट करके बताया कि कैसे उसके फॉलोअर्स की संख्या अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई.

One mention to Jethalal and all of a sudden I have 200 followers more

— David Llada (@davidllada) November 21, 2021