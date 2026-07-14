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18 साल बाद 'तारक मेहता...' से खत्म होगा जेठालाल का किरदार? मेकर्स की नई प्लानिंग आई सामने

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सीरियल में जेठालाल का किरदार काफी लंबे समय से लीड रोल में रहा है, लेकिन अब मेकर्स की प्लानिंग उन्हें हटाकर किसी दूसरे किरदार पर फोकस करने की बताई जा रही है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 14, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:03 AM IST
18 साल बाद 'तारक मेहता...' से खत्म होगा जेठालाल का किरदार? मेकर्स की नई प्लानिंग आई सामने
Image Credit: &#039;तारक मेहता&#039; में कटेगा जेठालाल का किरदार!

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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