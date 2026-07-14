18 साल बाद 'तारक मेहता...' से खत्म होगा जेठालाल का किरदार? मेकर्स की नई प्लानिंग आई सामने

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' बीते 18 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. इसका पहला एपिसोड साल 2008 में प्रसारित हुआ था और आज तक यह शो हर किसी का फेवरेट बना हुआ है. इस शो के किरदार ऐसे हैं, जो इसकी शुरुआत से लेकर आज तक हर किसी के दिलो-दिमाग में बसे हुए हैं. उन्हीं में से एक जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी हैं.
जेठालाल के किरदार ने दिलीप जोशी को घर-घर में पहचान दिलाई है. शो में उनकी और दयाबेन की जोड़ी ने धमाल मचाया है. दयाबेन के शो से जाने के बाद भी जेठालाल उनकी कमी पूरी करते हैं, लेकिन अब जेठालाल के भी ऑफ ट्रैक होने की खबरें सामने आ रही हैं.
जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के मेकर्स जेठालाल का ट्रैक कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि मेकर्स शो में आई राजस्थानी फैमिली पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं. इस फैमिली में चार लोग हैं- पति-पत्नी और उनके दो बच्चे. इनमें पति का किरदार कुलदीप गोर उर्फ रत्न सिंह बिंजोला और पत्नी का किरदार धरती भट्ट उर्फ रूपा निभा रही हैं. रत्न शो में साड़ी की दुकान चलाते हैं और उनकी फैमिली का ट्रैक ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है. इसलिए मेकर्स नई फैमिली पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं.
वहीं, चर्चा है कि जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी शो के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं. वह एक महीने में 15 दिन शूट करते हैं. क्योंकि दयाबेन भी लंबे समय से शो में नहीं हैं, इसलिए जेठालाल-दयाबेन का ट्रैक बन नहीं सकता. नई फैमिली के आने के बाद से मेकर्स शो में उन्हें ज्यादा दिखा रहे हैं. वहीं, जेठालाल का ट्रैक पहले के मुकाबले काफी कम दिखने लगा है.
बीते दिनों मेकर्स ने बाघा-बावरी के लव एंगल पर फोकस किया था. इस दौरान जेठालाल का किरदार काफी कम नजर आया था. इस बीच सोशल मीडिया पर दर्शकों ने भी जेठालाल के नहीं दिखने पर आवाज उठाई थी. उन्होंने मेकर्स से कमेंट कर पूछा था, 'कहां हैं दिलीप जोशी?'
बता दें कि दिलीप जोशी को लेकर आई इस खबर ने उनके फैंस को काफी परेशान कर दिया है. अब मेकर्स का फाइनल फैसला क्या होता है, यह तो वक्त ही बताएगा. हालांकि, जेठालाल के ट्रैक को कम दिखाने को लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.