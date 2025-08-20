दयाबेन के बाद 'मिसेज हाथी' ने भी छोड़ा 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'बीते 17 सालों से...'

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो काफी लंबे समय से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. हाल ही में 'तारक मेहता' की टीम ने 17 साल पूरे होने का जश्न मनाया था. इस शो में जहां एक तरफ नए किरदारों की एंट्री हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ 'दयाबेन', 'जेठालाल' दिलीप जोशी और 'बबीता जी' मुनमुन दत्ता के बाद एक और किरदार के शो छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं. ये किरदार कोई और नहीं बल्कि डॉ. हाथी की पत्नी मिसेज हाथी हैं.

क्या मिसेज हाथी ने भी छोड़ा शो?

हाल ही के 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' एपिसोड्स में कुछ वक्त से मिसेज हाथी यानी एक्ट्रेस अंबिका नजर नहीं आ रही थी. एक दम से उनके गायब होने से सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे थे कि मिसेज हाथी ने भी शो से अलविदा कह दिया है. फैंस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि दयाबेन के बाद अब मिसेज हाथी भी इस शो से जाने वाली हैं?

मिसेज हाथी ने तोड़ी चुप्पी

हालांकि इन सब के बीच एक्ट्रेस अंबिका रंजनकर ने इन सभी अटकलों पर चुप्पी तोड़ दी है. हाल ही में एक्ट्रेस ने 'टेली चक्कर' से बातचीत के दौरान कहा कि 'नहीं, मैंने तारक मेहता का शो नहीं छोड़ा है. मैं 'तारक मेहता' का हिस्सा अभी भी हूं.' इसी बीच एक्ट्रेस से शो से गायब होने पर पूछा गया तो एक्ट्रेस ने बताया कि 'कुछ निजी कारणों से मैं इस शो से दूर थी. मुझे अपने लिए कुछ समय चाहिए था.' अंबिका रंजनकर के इस बयान से उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है, जो उनके शो छोड़ने को लेकर चल रही थी. एक्ट्रेस के सब क्लियर करने के बाद फैंस ने राहत की सांस ली. आखिरकार मिसेज हाथी बीते 17 सालों से शो का हिस्सा बनी हुई हैं. फैंस मिसेज हाथी के रो को काफी पसंद करते हैं.

इन सितारों ने अब तक शो को कहा अलविदा

वहीं अगर उन सितारों की बात करें जिन्होंने अभी तक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो को छोड़ा है, तो साल 2024 में कुश शाह ने शो को छोड़ा. उन्होंने शो में गोली हंसराज हाथी का रोल निभाया था. उनसे पहले दिशा वकानी, गुरुचरण सिंह, नेहा मेहता, शैलेश लोढ़ा. भव्य गांधा, राज अनादकट, जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल, झील मेहता, मोनिका भदौरिया और निधि भानुशाली की नाम शामिल है.