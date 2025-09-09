'7 साल से नहीं था काम..' लंबे वक्त से शो से गायब थे 'तारक मेहता' के शरद संकला, बोले- अब्दुल जल्द ही वापस लौटेगा

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के कई सितारे इस शो को अलविदा कह चुके हैं. ऐसे में कुछ दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि इस शो में अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद संकला ने शो से किनारा कर लिया है. ऐसे में हाल ही में शरद संकला ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने शो छोड़ने की खबरों को लेकर और अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया.

7 साल से नहीं मिला था काम

शरद संकला ने फिल्मीज्ञान से बात करते हुए कहा- '7 साल से कुछ काम नहीं था. मैं उस वक्त हर ऑफिस जाता था. लेकिन काम नहीं मिला. लेकिन मेरी किस्मत तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के असित कुमार मोदी से मिलने के बाद बदली.'

मैं कहीं नहीं जा रहा हूं

पिछले महीने ऐसी खबरें आई थीं कि शरद संकला ने इस शो से किनारा कर लिया. जिसकी वजह ये थी कि वो शो में कुछ वक्त से नजर नहीं आ रहे थे. ऐसे में एक्टर ने ईटाइम्स से बात करते हुए कहा- 'मैं कहीं नहीं जा रहा हूं. मैं इस शो का हिस्सा हूं. इस शो की इस वक्त ऐसी कहानी चल रही है कि मेरा किरदार उस कहानी का हिस्सा नहीं है. लेकिन, अब्दुल जल्द ही वापस लौटेगा. ये बहुत ही अच्छा और लॉग रनिंग शो है. मुझे अब्दुल किरदार की वजह से ही पहचान मिली है जो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है.'

जब तक ये शो रहेगा...

इन्होंने आगे कहा- 'प्रोडक्शन हाउस नीला टेलीफिल्म्स अब मेरे लिए परिवार जैसा बन गया है. हमारे प्रोड्यूसर असित मोदी मेरे कॉलेज के दोस्त हैं. तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं इस शो को छोड़ूं. जब तक शो चलता रहेगा तब तक मैं उसका हिस्सा बना रहूंगा.' आपको बता दें, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो कई साल से टीआरपी में धाक जमाए हुए है. इस गोकुल धाम सोसाइटी के कई किरदार तो ऐसे हैं जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं.