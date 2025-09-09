'7 साल से नहीं था काम..' लंबे वक्त से शो से गायब थे 'तारक मेहता' के शरद संकला, बोले- अब्दुल जल्द ही वापस लौटेगा
Advertisement
trendingNow12915409
Hindi Newsटीवी

'7 साल से नहीं था काम..' लंबे वक्त से शो से गायब थे 'तारक मेहता' के शरद संकला, बोले- अब्दुल जल्द ही वापस लौटेगा

'तारक मेहता...' एक्टर शो से लंबे वक्त से गायब थे. जिसकी वजह से एक्टर को लेकर ऐसी खबर आ रही थी कि वो इस शो को छोड़ चुके हैं.ऐसे में एक्टर ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में खुलासा किया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शरद संकला एक्टर
शरद संकला एक्टर

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के कई सितारे इस शो को अलविदा कह चुके हैं. ऐसे में कुछ दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि इस शो में अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद संकला ने शो से किनारा कर लिया है. ऐसे में हाल ही में शरद संकला ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने शो छोड़ने की खबरों को लेकर और अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया.

7 साल से नहीं मिला था काम

शरद संकला ने फिल्मीज्ञान से बात करते हुए कहा- '7 साल से कुछ काम नहीं था. मैं उस वक्त हर ऑफिस जाता था. लेकिन काम नहीं मिला. लेकिन मेरी किस्मत तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के असित कुमार मोदी से मिलने के बाद बदली.'

Add Zee News as a Preferred Source

मैं कहीं नहीं जा रहा हूं

पिछले महीने ऐसी खबरें आई थीं कि शरद संकला ने इस शो से किनारा कर लिया. जिसकी वजह ये थी कि वो शो में कुछ वक्त से नजर नहीं आ रहे थे. ऐसे में एक्टर ने ईटाइम्स से बात करते हुए कहा- 'मैं कहीं नहीं जा रहा हूं. मैं इस शो का हिस्सा हूं. इस शो की इस वक्त ऐसी कहानी चल रही है कि मेरा किरदार उस कहानी का हिस्सा नहीं है. लेकिन, अब्दुल जल्द ही वापस लौटेगा. ये बहुत ही अच्छा और लॉग रनिंग शो है. मुझे अब्दुल किरदार की वजह से ही पहचान मिली है जो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है.'

तान्या मित्तल को खूब मारते थे बिजनेसमैन पिता, मां हमेशा करती थी बचाव, मरने तक का सोच रही थीं 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट

जब तक ये शो रहेगा...

इन्होंने आगे कहा- 'प्रोडक्शन हाउस नीला टेलीफिल्म्स अब मेरे लिए परिवार जैसा बन गया है. हमारे प्रोड्यूसर असित मोदी मेरे कॉलेज के दोस्त हैं. तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं इस शो को छोड़ूं. जब तक शो चलता रहेगा तब तक मैं उसका हिस्सा बना रहूंगा.' आपको बता दें, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो कई साल से टीआरपी में धाक जमाए हुए है. इस गोकुल धाम सोसाइटी के कई किरदार तो ऐसे हैं जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahSharad Sankla

Trending news

इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
;