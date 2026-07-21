/जब तारक मेहता फेम एक्ट्रेस को फिल्ममेकर ने होटल बुलाया, एक्ट्रेस ने बोला- अकेले मैं कमरे में नहीं आऊंगी

शरारत और तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो फेम एक्ट्रेस सिंपल कौल भले ही टीवी इंडस्ट्री में इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चा में बनी रहती है. एक्ट्रेस ने हाल ही में इंडस्ट्री में अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बताया है. उस किस्से को सुन और पढ़ हर किसी को हैरानी हुई है. आइए जानते हैं एक्ट्रेस के स्ट्रगल के दिनों का किस्सा.
टीवी एक्ट्रेस सिंपल कौल ने बताया है कि मुंबई आने के बाद एक फिल्ममेकर ने उन्हें रात को 8.30 से 9 बजे के दौरान होटल में मिलने के लिए बुलाया था. लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शर्तों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया था.
सिंपल ने बताया है कि करियर की शुरुआती दिनों में उन्हें एक फिल्ममेकर ने फोन करके होटल में बुलाया था. फिल्ममेकर ने रात को लगभग 8.30 से 9 बजे रात को मिलने के लिए बुलाया था. सिंपल ने फिल्ममेकर से कहा कि वह अपने दोस्त के साथ आएंगी. फिल्ममेकर ने बोला कि दोस्त को नीचे लॉबी में बैठा दो और वह अकेले ही कमरे में आ जाए. सिंपल ने फिल्ममेकर को तुरंत मना कर दिया.
सिंपल ने फिल्ममेकर को साफ-साफ बोल दिया कि मैं कमरे में नहीं आऊंगी. अगर आपको मिलना है तो आप होटल की लॉबी में मिलिए. मेरे अपने कुछ रूल्स है, मैंने कभी भी इन रूल्स को नहीं तोड़ा. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक रोल पाने के लिए उन्हें हर तरह की बात माननी पड़ेगी. एक्ट्रेस ने आगे बताया है कि अगर मैं ऊपर आऊंगी तो अपनी टीम के साथ ही आऊंगी. मुझे किसी भी कीमत काम नहीं चाहिए था.
सिंपल ने बताया कि वह हमेशा से ही साफ-साफ बात करती थी. मैं इतनी आत्मविश्वासी और सीधी थी कोई भी गलत बात बोलने से पहले सोचने लगता था. सिंपल ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कभी सीधे रूप से कास्टिंग काउच का सामना नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही अपनी सीमाएं बना ली थी.
सिंपल ने स्ट्रगल कर रहे एक्टर्स के लिए सलाह दी है. उन्होंने बोला है कि जिस समय आपको लगे कि गलत हो रहा है आप आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसी समय वहां से निकल जाए. किसी भी काम के लिए खुद को मजबूर मत कीजिए.