सलमान खान के Bigg Boss में इस एक्ट्रेस का दूसरे कंटेस्टेंट ने किया Use, बहन-जीजा के नाम पर खेला गया गेम

सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ सीजन 7 में कंटेस्टेंट बनकर शामिल होने वाली एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी ने हाल ही शो में अपने अनुभव को लेकर खुलकर बात की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे शो में उनके परिवार वालों के नाम का इस्तेमाल किया गया है.
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सलमान खान खान का ‘बिग बॉस’ टीवी का मोस्ट पॉपुलर रिएलिटी शो है, जिसे लाखों की संख्या में लोग देखा और पसंद किया करते हैं. इस शो के हर सीजन में सेलिब्रेटी और आम लोग अपनी एक अलग पहचान बनाने आते हैं, जिसमें कुछ सफल होते हैं, तो कुछ पहले हफ्ते में ही बाहर हो जाते हैं. वहीं इसमें कई कंटेस्टेंट ट्रॉफी जीतने की होड़ में दूसरे कंटेस्टेंट को हर हाल में हराने की कोशिश करते हैं और जिसके चलते कई बार वो दूसरे कंटेस्टेंट के साथ पर्सनल हो जाते हैं और उनके परिवार जनों को इस गेम का हिस्सा बना देते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी के साथ, जो शो के सातवें सीजन का हिस्सा बनी थीं.
तनीषा मुखर्जी बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की बहन और अजय देवगन की साली साहिबा हैं. वो साल 2013 में सलमान खान के शो बिग बॉस का हिस्सा बनी थीं, जिसमें उनके साथ कई और सेलिब्रेटी कंटेस्टेंट बनकर आए थे. इस सीजन में उनकी दोस्ती भी कई लोगों से हुई, तो वहीं आगे चलकर वो साथी कंटेस्टेंट के प्यार में भी पड़ गईं. लेकिन इस शो में उनका सफर कुछ खास अच्छा नहीं रहा, जिसके लेकर हाल ही में उन्होंने खुलकर बात की है.
बिग बॉस में तनीषा का खराब अनुभव
तनीषा मुखर्जी ने शो से जुड़े अपने खराब अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा, कई दर्शकों ने उन्हें फिल्मों में पसंद किया, लेकिन इस शो में सभी ने उन्हें अलग तरीके से देखा. उन्होंने कहा, ‘बहुत से लोग आज भी मुझे बिग बॉस की वजह से याद करते हैं और कहते हैं, 'तनीषा कितनी कूल, एंटरटेनिंग और ईमानदार है.’ लेकिन सच कहूं तो बिग बॉस में, मुझे नहीं लगता कि मैंने ज्यादा खुलकर बात की, क्योंकि मैं वहां इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी'
मेरे परिवार के नाम का हुआ इस्तेमाल
तनीषा मुखर्जी ने आगे बात करते हुए कहा, ‘मैंने शो में जान-बूझकर बात नहीं की, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, जिससे मेरे परिवार को किसी तरह की परेशानी हो. इसके बावजूद, लोग मेरे और मेरे परिवार के बारे में बात करने के बहाने ढूंढ़ ही लेते थे.’ एक्ट्रेस ने बताया कि जब तक वो घर से बाहर नहीं आई थीं, तब तक उन्हें अंदाजा नहीं था कि लोग सिर्फ स्क्रीन टाइम पाने के लिए मेरे नाम, मेरी बहन के नाम और मेरे जीजा के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे.’
रिएलिटी शो में बनते हैं ट्रॉमा बॉन्ड्स
तनीषा ने बताया कि वो कभी भी कैमरे के सामने ऐसी बातें नहीं करती थीं, जैसे वो किस परिवार से आई हैं या किसी की परवरिश कैसी हुई है. उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए इस रिएलिटी शो का मतलब ऐसा था कि दर्शक मेरे सामने बैठा है. मैं हमेशा सबसे कहती थी कि मेरा यहां बैठे किसी के साथ मुकाबला नहीं है. मेरा मुकाबला तो बिग बॉस से है.’ तनीषा ने सलमान के शो में अपने अनुभव को मानसिक रूप से परेशान करने वाला बताया.
तनीषा ने कहा कि इस तरह के शो ट्रामा पर ही चलते हैं, यहां होने वाली दोस्ती, प्यार और रिश्ते सिर्फ ट्रॉमा बॉन्ड्स ही होते हैं और जब आप वहां से बाहर आ जाते हैं, तो आपके रिश्ते और दोस्ती नहीं रहते, क्योंकि आप उस ट्रामा ने निकल चुके हैं.
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