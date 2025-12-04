Opinion: फेंकू कहो या रोंदू...या तानिया पित्तल...गेम की असली मास्टर माइंड हैं तान्या मित्तल

Opinion: 102 दिन पहले 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) में 18 कंटेस्टेंट्स ने घर में एंट्री ली थी. लेकिन, फिनाले की इस रेस में अब केवल 5 घरवाले बचे हैं. ये फिनाले 7 दिसंबर को है. जिसमें गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे और तानिया मित्तल टॉप 5 कंटेस्टेंट बन गए हैं. लेकिन, इस सभी घरवालों में सबसे ज्यादा किसी के ऊपर तानों, कमेंट और ट्रोलिंग की बौछार हुई है... तो वो ग्वालियर की रहने वाली तान्या मित्तल हैं. जिसकी वजह कहीं ना कहीं उनकी बातें और उनका फेंकू अंदाज रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे तान्या मित्तल ने अपने घड़ियाली आंसुओं से लोगों को अपना फैन बनाया और आखिर क्यों उनकी ट्रोलिंग इतनी हो रही है.

आखिर कौन हैं तान्या मित्तल?

तान्या के बारे में बाकी सब जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर तान्या मित्तल (Tanya Mittal) हैं कौन? तान्या मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली हैं. इनकी उम्र 30 साल है और ये भारतीय उद्मी, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और मॉडल है. इन्होंने मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स 2018 का खिताब जीता है.

कैसे की तान्या ने बिजनेस की शुरुआत?

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक और खुद 'बिग बॉस' में तान्या कई बार इस बात को कह चुकी हैं कि उन्होंने 'हैंडमेड लव' नामक एक ब्रांड की शुरुआत महज 500 रुपये से की थी. इसमें उन्होंने पहले हैंडबैग और फिर कपड़े बेचे. दिल्ली के सदर बाजार से सामान खरीदा और उसे सोशल मीडिया के जरिए बेचा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ कुल 12 से 15 करोड़ है. यहां तक कि शो में कई बार जीशान और खुद तान्या ने अपने 150 बॉडीगार्ड की बात कही है.

तान्या को क्यों मिला फेंकू का टैग?

तान्या जब से 'बिग बॉस' के घर में आई हैं तब से अपनी अमीरी को लोगों को बार-बार दिखाती फिर रही हैं. कभी कहती हैं कि अंबानी ने उन्हें साड़ी तोहफे में दी, कभी कहती हैं कि मेरे घर के किचन में लिफ्ट लगी है. कभी कहती हैं कि मेरे घर का एक फ्लोर करीबन 2500 वर्ग फुट का है. ये फ्लोर पूरी तरह से उनके कपड़ों और वार्डरोब के लिए. तान्या की ये फेंकू बातें यही नहीं रूकी. तान्या ने घर में अपने घर को आलिशान कई स्टोरी वाला बंगला बताया. ये भी कहा कि उनका हेयर वॉश करने के लिए स्टॉफ है और उनके कपड़े निकालने के लिए भी स्टॉफ रखा हुआ है. तान्या का ये बखान घरवालों ने 102 दिन तक इतना सुना कि मानों कि उनके कानों से खून तक तान्या ने निकाल लिया.

बाहर हुई खूब पड़ताल

तान्या का ये झूठ का महल भले ही 102 दिन तक लगातार चल रहा है. लेकिन,तान्या के इस फेंकू और झूठे बखान का बोलबाले का असर इतना हुआ कि लोगों ने ग्वालियर में तान्या की एक-एक चीज की पड़ताल करना शुरू कर दी. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर तान्या के घर का वीडियो शेयर किया.जिसमें केवल दो मंजिला इमारत और साधारण सा घर नजर आया.जिसके बाद तान्या को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया और 'बिग बॉस' के इतिहाल की सबसे बड़ी झूठी कंटेस्टेंट्स का टैग तक दे डाला.

सभी ने तान्या को किया खूब रोस्ट

खास बात है कि तान्या के इस झूठ का असर शो के होस्ट सलमान खान के अलावा घर में आने वालों गेस्ट पर ऐसा हुआ...कि जो भी घर आया वो तान्या की अमीरी की बातें ही करते नजर आया. कभी सलमान खान ने तान्या को उनके इस झूठी अमीरी की कहानी पर रोस्ट किया तो कभी बाकी गेस्ट ने भी तान्या को खूब धड़ल्ले से चमकाया.

झूठी पर डटी रहीं तान्या

तान्या ने भले ही घर के अंदर कितना भी झूठ क्यों ना बोला हो...लेकिन इतना तो है कि इतना नाटक और नौटंकी करने के बाद भी आज हर किसी की जुबान पर किसी कंटेस्टेंट का नाम है तो वो खुद तान्या ही हैं. घर के अंदर हो या बाहर तान्या का कैमरे को देखकर रोना-धोना, अपनी अमीरी को दिखाना और झूठ के पुलिंदे को लेकर तान्या 'बिग बॉस सीजन 19' की सबसे पॉपुलर कंटेंस्टेंट बन गई हैं. यहां तक कि शो में एकता कपूर ने आकर तानिया को बालाजी का एक शो तक ऑफर कर दिया. इतना ही नहीं, ये शो भले ही तान्या जीते या फिर नहीं..लेकिन एक बात तो पक्की है ये सीजन सिर्फ और सिर्फ तान्या मित्तल के नाम से ही जाना जाएगा. यानी कि आप उन्हें लव करें या हेट बट यू कॉन्ट इग्नोर तान्या मित्तल.