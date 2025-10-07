तान्या को पूल में फेंक मालती ने निकाली भड़ास, रो-रोकर हुआ बुरा हाल, बोलीं- दोबारा मौका मिला तो फिर फेकूंगी

Bigg Boss 19 का लेटेस्ट प्रोमो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस प्रोमो में टास्क के दौरान तान्या को मालती पूल में फेंक देती है. जिसके बाद तान्या खूब रोती हैं. इसके बाद मालती तान्या का गेम प्लान घरवालों को बताती हैं.
Tanya Mittal Cried in Bigg Boss: तान्या मित्तल और मालती चहल के बीच 'बिग बॉस' में घमासान मचा हुआ है. मालती के बाद घर में पहला टास्क हुआ. जिसमें मालती ने तान्या को पूल में ऐसा ढकेला की रो-रोककर उनका बुरा हाल है. इस शो का एक प्रोमो वीडियो आया है जिसमें तान्या के बारे में मालती घरवालों से कई बातें कह रही हैं. वो कह रही हैं कि वैसे तो वो टास्क में टी-शर्ट पहनकर आती है लेकिन इस बार जानबूझकर ऐसा रिएक्ट करने के लिए साड़ी में आई.
मालती ने तान्या को फेंका
लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया है कि टास्क के दौरान किसी बात पर मालती तान्या को पूल में ढकेल देती हैं. तान्या को पूल में इस तरह से देख सभी घरवाले हैरान हो जाते हैं. यहां तक कि गौरव खन्ना भी शॉक्ड हैं.
सपोर्ट करने आए शहबाज
वीडियो में आप देखेंगे कि तान्या को रोता हुआ देख उन्हें संभालने शहबाज आ जाता है. तान्या को वो गले लगा लेता है और वो फूट फूटकर रोने लगती है.
दोबारा करूंगी ऐसा
तान्या टास्क के बाद वॉशरूम एरिया में जाती है और रो रही होती हैं. तभी मालती कहती है कि तुम रो क्यों रही हो. इस पर तान्या कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं. जवाब में मालती कहती है जितना रोना है रो मैं फिर से तुम्हें फेकूंगी.
तान्या पर बरसीं मालती
इसके बाद मालती घरवालों से कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि तान्या हमेशा साड़ी पहनती है. जब से उसे पता है कि टास्क पानी वाला है तो साड़ी क्यों पहनी. ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ओवर दिखे. वो इसलिए पहनकर आई ताकि ऐसा रिएक्ट कर सके. अच्छे तरीके है इम्पॉर्टेंस पाने का. तुम लोगों को नहीं दिखा. पता नहीं क्या बाते करते रहते हो.ऑब्जर्वर बनो.आपको बता दें, लास्ट वीकेंड का वार में कोई भी घरवाला घर से बेघर नहीं हुआ. हालांकि इस बार बतौर वाइल्ड कार्ड दीपल चहर की बहन मालती चहर घर के अंदर आईं. जिसके बाद से शो में नया स्पार्क आया है.
