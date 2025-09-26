मृदुल तिवारी ने छेड़ा बॉयफ्रेंड का टॉपिक, तो फूट-फूटकर रोने लगीं तान्या मित्तल, बोलीं- ‘मेरे घरवाले मुझे ठुकरा ना दें...’

Bigg Boss 19 Tanya Mittal Crying: बिग बॉस 19 के ताजा एपिसोड की शुरुआत कैप्टेंसी टास्क के एलिमिनेशन राउंड से हुई. इस टास्क में नेहल ने सीक्रेट रूम से खेल की कमान संभाली. नेहल ने चुडासमा के चुने हुए संचालक फरहाना भट्ट और अशनूर कौर के बीच बहस को कंट्रोल करने की कोशिश की. पहले राउंड में आवेज को संचालक चुना गया, जिन्होंने जीशान कादरी, बसीर अली, अमाल मलिक और तान्या मित्तल को कैप्टेंसी की रेस से बाहर कर दिया.

एलिमिनेशन के बाद फाइनल कैप्टेंसी के चार दावेदार बचे आवेज दरबार, अभिषेक बजाज, कुनिका सदानंद और गौरव खन्ना. इस बीच नेहल घर में वापस आईं और तुरंत आवेज को शांत किया. उन्होंने अमाल को समझाया कि खेल में दिमाग से सोचें, दिल से नहीं. नेहल ने अभिषेक को चेताया कि उनका रवैया बहुत नेगेटिव लग रहा है. घर के सदस्यों को अपनी रणनीतियों के बारे में भी बताया. नेहल की वापसी ने खेल में नया ट्विस्ट और उत्साह पैदा कर दिया.

कुनिका-तान्या के बीच किचन का झगड़ा

कैप्टेंसी टास्क खत्म होने के बाद कुनिका और तान्या के बीच किचन में झगड़ा हो गया. मामला घी के इस्तेमाल का था. कुनिका चाहती थीं कि घी का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए न हो और किचन के नियम न बदले जाएं. लेकिन तान्या ने उनकी बात नहीं मानी. तान्या का ये रवैया नेहल को पसंद नहीं आया. अगले राउंड में नेहल ने कुनिका को चार लोगों को एलिमिनेट करने की पावर दी. इस राउंड में प्रणीत मोरे, नीलम गिरी, मृदुल और शहबाज बाहर हो गए.

मृदुल के बातों से हर्ट हुईं तान्या

इसी बीच मृदुल और तान्या के बीच भी जबरदस्क झगड़ा और विवाद देखने को मिला. मृदुल ने तान्या के एक्स-बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कीं, जिससे तान्या भड़क गईं. उन्होंने साफ कहा कि वो लड़कों से बात नहीं करतीं और सिर्फ मंदिर जाती हैं. इस बात से तान्या इतनी इमोशनल हो गईं कि फूट-फूटकर रोने लगीं. उन्होंने जीशान कादरी के सामने अपनी दिल की बात रखी और बताया कि उन्हें डर है कि उनके परिवार वाले इन झूठी अफवाहों की वजह से उन्हें गलत समझ सकते हैं और कहीं उन्हेंठुकरा ना दें.

कौन संभालेगा घर की कमान?

हालांकि, सारे मामले कुछ देर में ठंडे पर गए, लेकिन एपिसोड के आखिर तक यह साफ नहीं हो पाया कि अगला कप्तान कौन बनेगा. लेकिन लाइव फीड के मुताबिक, फरहाना ने गौरव खन्ना को हराकर घर की नई कप्तान बन चुकी हैं. घर में इस बदलाव के बाद खेल और भी दिलचस्प हो गया है. अब बाकी सदस्य अगले टास्क और रणनीतियों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कप्तानी के लिए कड़ा कॉम्पिटिशन जारी है. अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में कौन घर की कमान संभालता है.