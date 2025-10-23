Advertisement
VIDEO: तान्या मित्तल और नीलम गिरि की दोस्ती खत्म, घरवाले हुए खिलाफ, अकेली पड़ीं फेंकू कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19 में नेहल और फरहाना के बाद नीलम और तान्या की दोस्ती भी खत्म हो गई है.इस बात का खुलासा प्रोमो में हुआ. जिसमें नीलम और तान्या आपस में भिड़ते हैं और पूरा घर तान्या को खरी खोटी सुनाता है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 23, 2025, 08:46 PM IST
तान्या मित्तल और नीलम गिरि
तान्या मित्तल और नीलम गिरि

Bigg Boss 19: नेहल और फरहाना का दोस्ती के टूटने के बाद अब तान्या और नीलम की दोस्ती भी टूट गई है. 'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट प्रोमो आया है जिसमें नीलम और तान्या के बीच झगड़ा होता दिखाई दे रहा है. नीलम तान्या को दोगले पन वाली बात कहती हैं जिसके बाद तान्या कहती हैं ठीक है अब हमारी भी दोस्ती खत्म.

नीलम-तान्या की दोस्ती में दरार

इस प्रोमो में आप देखेंगे कि तान्या से नीलम कहती हैं कि दोस्ती में दोगलापंती बिल्कुल नहीं चाहिए. दोस्ती वहां जाकर एक दम खत्म हो जाती है. इसके बाद तान्या नीलम को जवाब देती हैं कि चलो दोस्ती हमारी भी खत्म आज के बाद. नीलम से सुनकर हैरान रह जाती हैं.

तान्या के खिलाफ पूरा घर

इसके बाद नीलम सभी घरवालों के सामने कहती हैं कि इस घर में सबसे ज्यादा फरहाना ने मुझे रुलाया है तो वो उसके पास जाकर क्यों बात करती है. इसके बाद अमाल मलिक कहता है कि जो नीलम का नहीं हो सका, वो हमारी भी क्यों होगी. इसके बाद नीलम रोने लगती हैं. तभी बसीर कहता है कि उसे हर्ट भी हो रहा है तो भी तुम जाकर बैठ रही हो. इसके बाद नेहल तान्या से कहती है कि आप बहुत ही वाहियात किस्म की इंसान है. तभी नीलम कहती है मुझे नहीं चाहिए ऐसा दोगला दोस्ती.

नेहल पर भड़कीं तान्या
इसके बाद अमाल कहता है कि अब तेरे को मजा आ रहा है कि सब तेरे बारे में बात कर रहे हैं तान्या. इसके बाद नेहल कहती है कि अब वो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करेगी. इसके बाद तान्या गुस्से में लाल हो जाती हैं और कहती है अब चुप हो जाओ नेहल उतनी देर से सुन रही हो.

फरहाना-नीलम में जबरदस्त बहस, नॉमिनेट हुए ये 4 स्ट्रांग कंटेस्टेंट्स, कौन होगा इस हफ्ते बेघर?

क्यों टूटी तान्या-नीलम की दोस्ती?

दरअसल, फरहाना और नीलम का घर में कई बार झगड़ा हो चुका है. तान्या और नीलम बहुत अच्छी दोस्त हैं. लेकिन, फरहाना के साथ वो लगातार इन दिनों बातचीत घर के अंदर कर रही हैं जो नीलम को रास नहीं आ रहा. जिसके बाद वो तान्या को ये बात बताती है और तान्या नीलम से दोस्ती तोड़ देती है.

 

 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश

Bigg Boss 19

