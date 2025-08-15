15 अगस्त के मौके पर गोकुलधाम में एंटरटेनमेंट का होगा डबल धमाका, देखने को मिलेगा ये नया ट्विस्ट!

Tarak Mehta ka Ooltah chashmah: फैमिली ड्रामा शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टेलीविजन का सबसे लंबा ब्रॉडकॉस्ट होने वाला सीरियल है जो कि अपने नए अंदाज, ट्विस्ट और टीआरपी से बाकि सारे शोज को पीछे छोड़ देता है. ये शो टीवी की टीआरपी लिस्ट में अकसर टॉप 5 में अपनी जगह बना लेता है. वहीं घर-घर में इस शो को खूब पसंद किया जाता है. बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी जनरेशन के लोग इस सीरियल को एंजॉय करते हैं.

सीरियल 'तारक मेहता के उल्टा चश्मा' को हाल ही में 17 साल हो गए हैं जिसके चलते शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने शो में एक नए ट्विस्ट को रीवील किया है दरअसल गोकुलधाम सोसायटी में एक नए परिवार की एंट्री होने वाली है. जी हां! शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में अब आपको एक नई फैमिली देखने को मिलेगी.

न्यू फैमिली की एंट्री-

गोकुल धाम सोसायटी में एक राजस्थानी फैमिली की एंट्री होने जा रही है जिसमें आपको नए कैरेक्टर और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. वहीं खबरों की मानें तो इस परिवार का शो में ग्रैंड वेलकम किया जाएगा जिसके चलते सीरियल में खूब तैयारियां की जा रही हैं. इस न्यू फैमिली के शो में एंटर होने से एंटरटेनमेंट का डोज डबल हो जाएगा. वहीं नई फैमिली के शो में आने से फैंस के दिमाग में कई प्रकार के सवाल उठने लगे हैं जैसे कि पुरानी फैमिली का क्या होगा? क्या कोई शो से विदा लेने वाला है? या मेहता के किरदार को कौन निभाएगा? दर्शकों के सवालों के बीच अब ये देखना होगा कि इस न्यू फैमिली को फैंस पसंद करेंगे या नहीं.