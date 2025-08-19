'तारक मेहता' में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, 17 साल बाद होगा कुछ ऐसा, देखते ही फैंस हो जाएंगे खुश, TRP के लिए प्रोड्यूसर ने खेला दांव

Asit Kumar Welcomes New Family in TMKOC: बीते 17 सालों से टीवी पर राज कर रहे असित कुमार मोदी के शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' लोगों को काफी एंटरटेन कर रहे हैं. इस शो को छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक हर कोई काफी पसंद करता है. तारक मेहता में एक आम परिवार की दिनचर्या को दिखाया जाता है, जो हर घर में काफी मशहूर है. इस शो के लिए हर जनरेशन के लोग दीवाने है. हाल ही में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो को लेकर बड़ी खबर सामने आई हैं. जिसके चलते अब दर्शकों को शो में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा.

बदल जाएगी 'तारक मेहता' शो की कहानी

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा में' जल्द ही एक ट्विस्ट आने वाला हैं. जिसके आने से शो की पूरी कहानी ही बदल जाएगी. 'तारक मेहता' के फैंस को अब इस गोकुलधाम सोसाइटी में 6 फैमिली के अलावा एक और नई सातवीं फैमिली देखने को मिलेगी. सातवीं फैमिली जो इस शो में आने वाली है, वो आपको राजस्थानी फैमिली देखने को मिलेगी. ये फैमिली बहुत ही पारंपरिक अंदाज में शो में एंट्री करने वाली है. इस फैमिली को देख आप लोगों को काफी मजा आएगा.

ऐसी होगी राजस्थानी फैमिली

राजस्थानी फैमिली की बात करें तो इस परिवार में जयपुर के एक साड़ी दुकानदार रतन बिंजोला का किरदार कुलदीप गौर निभाएंगे और उनकी पत्नी रूपा बदीटोप का किरदार धरती भट्ट निभाएंगी. रूपा एक गृहणी के रूप में ही नजर आएंगी. इस कपल के दो बच्चे होंगे. जिनका किरदार अक्षन सेहरावत और माही भद्रा निभाते नजर आएंगे. 'तारक मेहता' में टप्पू सेना में अब और भी बच्चे देखने को मिलेंगे.

'लगातार बढ़ रहा है गोकुलधाम का परिवार'

गोकुलधाम सोसाइटी में राजस्थानी फैमिली को देखने में आपको काफी मजा आएगा. असित मोदी 'तारक मेहता' शो में इस नए परिवार को पेश करते हुए कहा कि 'गोकुलधाम परिवार लगातार बढ़ रहा है और अब हम इस सोसाइटी में एक नया परिवार लेकर आ रहे हैं. आप सभी का स्वागत करते हुए हम बहुत खुश हैं.'