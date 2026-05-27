तेजस्वी प्रकाश-करण कुंद्रा के रिश्ते में आई दरार? शादी को लेकर श्योर नहीं अभी एक्टर! बोले- 'मैं थक गया...'

Tejasswi Prakash and Karan Kundrra Fight: 'देसी बिलिंग' शो में टीवी इंडस्ट्री का फेवरेट कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश नजर आ रहे हैं. इस शो में हाल ही में कपल के बीच लड़ाई देखने को मिली. इसी बीच करण ने शादी को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-
Trending Photos
Tejasswi Prakash and Karan Kundrra Fight: 'देसी बिलिंग' (Desi Bling) इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. शो में दुबई की लग्जरी लाइफ, बड़े-बड़े बिजनेसमैन और हाई-प्रोफाइल पार्टियों के बीच करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं. 4 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शो में ग्रैंड अंदाज में सगाई की थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी में सिर्फ रोमांस ही नहीं, फुल ऑन ड्रामा भी देखने को मिल रहा है.
शो के दौरान करण अपने दोस्तों से कहते नजर आए कि वो शादी को लेकर अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हैं. उनका कहना था कि तेजस्वी अभी काफी इमैच्योर हैं और उनके नखरे संभालते-संभालते वो थक चुके हैं. करण को ऐसा लग रहा था कि रिश्ते की सारी जिम्मेदारी वही उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो एक मैनेजर की भूमिका निभाने लगे हैं.
दुबई में बिजनेस सेटअप करने के दौरान दोनों कई बड़े इवेंट्स और पार्टियों में पहुंचे. इसी दौरान एक पार्टी में किसी महिला को बुलाने को लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई. मामला इतना बढ़ गया कि तेजस्वी करण से इस बात पर नाराज हो गईं कि वो उनके रिलेशनशिप की बातें किसी और से शेयर कर रहे हैं. इस लड़ाई के बाद दोनों ने करीब 3 दिन तक एक-दूसरे से बात नहीं की थी. लेकिन जैसा हर बॉलीवुड स्टाइल की लव स्टोरी में होता है, यहां भी आखिर में वही हुआ और प्यार जीत गया. करण ने तेजस्वी के लिए ड्रीमी प्रपोजल प्लान किया और शानदार सेरेमनी के बीच उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया. अब फैंस बस उनकी रियल वेडिंग डेट का इंतजार कर रहे हैं.
बता दें कि करण और तेजस्वी इन दिनों कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' में नजर आ रहे हैं. शो में उनकी क्यूट नोकझोंक और फनी मोमेंट्स फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर दोनों की केमिस्ट्री की वीडियोज वायरल होती रहती हैं. कपल ने दुबई में अपना शानदार घर ले लिया है और अब वहां रेस्टोरेंट खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.