'10 लड़के लेकर आएंगे और...' दिव्या अग्रवाल को मिल रही रेप की धमकियां, इस एक्टर के फैंस पर लगाए आरोप

Divya Agarwal Gets Rape Threats: 'द 50' से लगातार दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) सुर्खियों में बनी हुई हैं. पहले शो में दिव्या के पति से अलग रहने की खबरें आईं तो वहीं अब एक्ट्रेस ने प्रिंस नरुला के फैंस के ऊपर रेप की धमकियां देने का आरोप लगाया है. दिव्या का दावा है कि उन्हें ऑनलाइन रेप की धमकियां मिल रही हैं वो भी प्रिंस नरुला के साथ 'द 50' में बहस होने के बाद. एक्ट्रेस का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

दिव्या को मिल रही रेप की धमकी

दिव्या ने कहा कि 'उन्हें प्रिंस नरुला के फैंस लगातार रेप की धमकियां दे रहे हैं. इस बात का खुलासा एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर किया. एक्ट्रेस का कहना है कि इन मैसेज ने उन्हें परेशान करके रख दिया है और सारी लाइन क्रॉस कर दी है. दिव्या ने कहा- नफरत की दिक्कत नहीं है. लोग मैसेज कर रहे हमको पता है तू कहां रहती है..10 लड़के लेकर आएंगे..रेप करेंगे वीडियो बनाएंगे. तुम ये सब डिजर्व करती हो.'

ऐसे शुरू हुआ विवाद

दिव्या ने अपने बयान में कई नामचीन हस्तियों की भी आलोचना की. एक्ट्रेस ने कहा कि 'पहले ये लोग दूसरों की मदद करते हैं. बाद में सबके सामने बोलते हैं मैंने पाला है.' दरअसल, दिव्या और प्रिंस के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब एक्टर ने एक वीडियो पोस्ट किया और दिव्या की 'द 50' में परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया. प्रिंस ने दावा किया कि दिव्या ने घर में रहते हुए केवल एक ही टास्क पूरा किया.वो कई एपिसोड देखने के बाद शो में वापस आईं. उन्हें लगा कि वो खेल में हावी हो गई हैं.प्रिंस ने कहा शो में दिव्या ने उन्हें भाई भी कहा था और कहा था कि तुमने मुझे बचा लिया. लेकिन, बाद में किसी और ग्रुप के साथ एलाइन कर लिया. आखिर में कहा कि आप यहां भी अच्छा नहीं खेल पाईं.