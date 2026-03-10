Advertisement
trendingNow13136365
Hindi Newsटीवी10 लड़के लेकर आएंगे और... दिव्या अग्रवाल को मिल रही रेप की धमकियां, इस एक्टर के फैंस पर लगाए आरोप

'10 लड़के लेकर आएंगे और...' दिव्या अग्रवाल को मिल रही रेप की धमकियां, इस एक्टर के फैंस पर लगाए आरोप

Divya Agarwal ने शॉकिंग खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने कहा कि प्रिंस नरूला के फैंस उन्हें लगातार रेप की धमकियां दे रहे हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि वो ऐसे-ऐसे मैसेज भेज रहे हैं कि सारी लाइन क्रॉस कर दी है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 10, 2026, 09:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिव्या अग्रवाल और प्रिंस नरुला
दिव्या अग्रवाल और प्रिंस नरुला

Divya Agarwal Gets Rape Threats: 'द 50' से लगातार दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) सुर्खियों में बनी हुई हैं. पहले शो में दिव्या के पति से अलग रहने की खबरें आईं तो वहीं अब एक्ट्रेस ने प्रिंस नरुला के फैंस के ऊपर रेप की धमकियां देने का आरोप लगाया है. दिव्या का दावा है कि उन्हें ऑनलाइन रेप की धमकियां मिल रही हैं वो भी प्रिंस नरुला के साथ 'द 50' में बहस होने के बाद. एक्ट्रेस का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

दिव्या को मिल रही रेप की धमकी
दिव्या ने कहा कि 'उन्हें प्रिंस नरुला के फैंस लगातार रेप की धमकियां दे रहे हैं. इस बात का खुलासा एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर किया. एक्ट्रेस का कहना है कि इन मैसेज ने उन्हें परेशान करके रख दिया है और सारी लाइन क्रॉस कर दी है. दिव्या ने कहा- नफरत की दिक्कत नहीं है. लोग मैसेज कर रहे हमको पता है तू कहां रहती है..10 लड़के लेकर आएंगे..रेप करेंगे वीडियो बनाएंगे. तुम ये सब डिजर्व करती हो.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

Add Zee News as a Preferred Source

'जबरदस्ती कराया गया धर्मांतरण...' पूर्व'मिस इंडिया अर्थ' सायली सुर्वे ने मुस्लिम पति पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- 10 साल से कर रहा शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न 

ऐसे शुरू हुआ विवाद

दिव्या ने अपने बयान में कई नामचीन हस्तियों की भी आलोचना की. एक्ट्रेस ने कहा कि 'पहले ये लोग दूसरों की मदद करते हैं. बाद में सबके सामने बोलते हैं मैंने पाला है.' दरअसल, दिव्या और प्रिंस के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब एक्टर ने एक वीडियो पोस्ट किया और दिव्या की 'द 50' में परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया. प्रिंस ने दावा किया कि दिव्या ने घर में रहते हुए केवल एक ही टास्क पूरा किया.वो कई एपिसोड देखने के बाद शो में वापस आईं. उन्हें लगा कि वो खेल में हावी हो गई हैं.प्रिंस ने कहा शो में दिव्या ने उन्हें भाई भी कहा था और कहा था कि तुमने मुझे बचा लिया. लेकिन, बाद में किसी और ग्रुप के साथ एलाइन कर लिया. आखिर में कहा कि आप यहां भी अच्छा नहीं खेल पाईं.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Divya Agarwal

Trending news

War के कारण नहीं बंद होगी होटलों की रसोई! NRAI ने जारी की एडवाइजरी
NRAI advisory on commercial LPG shortage
War के कारण नहीं बंद होगी होटलों की रसोई! NRAI ने जारी की एडवाइजरी
जमीन से फूटता है 'खजाना', भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड
west bengal asansol
जमीन से फूटता है 'खजाना', भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड
2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया हाल
India Terror Attack List
2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया हाल
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
LPG shortage
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था