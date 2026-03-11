Advertisement
trendingNow13137390
Hindi Newsटीवी‘The 50’ में अकेली रह गईं निक्की तंबोली, बॉयफ्रेंड हुए शो से बाहर, बोलीं- एक गया तो दूसरा पीछे नहीं...

‘The 50’ में अकेली रह गईं निक्की तंबोली, बॉयफ्रेंड हुए शो से बाहर, बोलीं- ' एक गया तो दूसरा पीछे नहीं...'

Nikki Tamboli Post On Not Exiting The 50 With Arbaaz Patel: एक्ट्रेस निक्की तंबोली ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अरबाज पटेल के साथ रियलिटी शो 'द 50' नहीं छोड़ने की वजह बताई है. बता दें कि अरबाज पटेल शो से बाहर हो चुके हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 11, 2026, 07:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘The 50’ में अकेली रह गईं निक्की तंबोली, बॉयफ्रेंड हुए शो से बाहर, बोलीं- ' एक गया तो दूसरा पीछे नहीं...'

Nikki Tamboli On Not Exiting The 50 With Arbaz Patel: एक्ट्रेस निक्की तंबोली इन दिनों फेमस रियलिटी शो 'द 50' में नजर आ रही हैं और काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. इस शो में एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल के साथ एंट्री ली थी, लेकिन अब अरबाज शो से बाहर हो चुके हैं. बीते दिनों निक्की ने खुलासा किया कि शिव ठाकरे और प्रिंस नरूला उनके खिलाफ बातें कर रहे थे. यह बात जानकर निक्की के बॉयफ्रेंड अरबाज भड़क गए, जिसके बाद उनके बीच हाथापाई हो गई.

काफी ट्रोल हो रही हैं निक्की तंबोली

अरबाज पटेल को शो से बाहर किया गया लेकिन निक्की ने अरबाज के साथ महल छोड़ने का फैसला नहीं लिया. ऐसे में अब निक्की काफी ट्रोल हो रही हैं. हालांकि, निक्की ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए सच्चाई बताई है. निक्की ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर लंबा चौड़ा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने रियलिटी शो 'द 50' न छोड़ने का कारण बताया.

'हमारा सफर एक साथ शुरू और खत्म हो'

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा 'शो ने हमारे जाने का फैसला किया, लेकिन किस्मत ने तय किया कि अगर हममें से कोई एक चला गया. तो दूसरा पीछे नहीं रहेगा. किस्मत ने पक्का किया कि हमारा सफर एक साथ शुरू और खत्म हो.' सोशल मीडिया पर पोस्ट आने के तुरंत बाद उनके कई फैंस ने निक्की की तारीफ की कि वह अपने बॉयफ्रेंड के लिए सबसे मजबूत सिस्टम हैं. इस बीच कई और लोगों ने कमेंट किया कि अरबाज उनके रिश्ते में लॉयल इंसान हैं और शो के लिए एक मजबूत कंटेंडर हैं, उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मेरी पोस्ट पर फेक कमेंट्स करवाने से ज्यादा'

इसके बाद निक्की तंबोली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक मैसेज डाला था जो अब डिलीट हो गया है. उन्होंने पोस्ट में किसी को खास तौर पर टारगेट किए बिना लिखा 'मेरी पोस्ट पर फेक कमेंट्स करवाने से ज्यादा मेहनत अगर अपनी लाइफ पे करते तो शायद कोलेबोरेशन पर जिंदगी नहीं चलती.' वहीं एक्ट्रेस के मुताबिक, कमिटमेंट सिर्फ भावनाओं से संबंधित नहीं होती है. शो के साथ खड़े रहने और शो का सम्मान करने का विकल्प चुना है और वो भी ऐसे मौके पर जब उन्हें पता है कि उन्हें बाहर खूब ट्रोल किया जा रहा है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Nikki Tamboli

Trending news

'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
amit shah
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
harish rana case
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: 'सिलेंडर बुकिंग में पैनिक न करें, भारत 40 देशों से मंगा रहा क्रूड ऑयल...', सरकार की अपील
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: 'सिलेंडर बुकिंग में पैनिक न करें, भारत 40 देशों से मंगा रहा क्रूड ऑयल...', सरकार की अपील
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
Harish Rana Euthanasia Case
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: खारिज हुआ लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, हंगामे के बीच गुरुवार तक स्थगित हुई सदन की कार्यवाही
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: खारिज हुआ लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, हंगामे के बीच गुरुवार तक स्थगित हुई सदन की कार्यवाही