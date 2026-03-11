‘The 50’ में अकेली रह गईं निक्की तंबोली, बॉयफ्रेंड हुए शो से बाहर, बोलीं- ' एक गया तो दूसरा पीछे नहीं...'

Nikki Tamboli On Not Exiting The 50 With Arbaz Patel: एक्ट्रेस निक्की तंबोली इन दिनों फेमस रियलिटी शो 'द 50' में नजर आ रही हैं और काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. इस शो में एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल के साथ एंट्री ली थी, लेकिन अब अरबाज शो से बाहर हो चुके हैं. बीते दिनों निक्की ने खुलासा किया कि शिव ठाकरे और प्रिंस नरूला उनके खिलाफ बातें कर रहे थे. यह बात जानकर निक्की के बॉयफ्रेंड अरबाज भड़क गए, जिसके बाद उनके बीच हाथापाई हो गई.

काफी ट्रोल हो रही हैं निक्की तंबोली

अरबाज पटेल को शो से बाहर किया गया लेकिन निक्की ने अरबाज के साथ महल छोड़ने का फैसला नहीं लिया. ऐसे में अब निक्की काफी ट्रोल हो रही हैं. हालांकि, निक्की ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए सच्चाई बताई है. निक्की ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर लंबा चौड़ा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने रियलिटी शो 'द 50' न छोड़ने का कारण बताया.

'हमारा सफर एक साथ शुरू और खत्म हो'

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा 'शो ने हमारे जाने का फैसला किया, लेकिन किस्मत ने तय किया कि अगर हममें से कोई एक चला गया. तो दूसरा पीछे नहीं रहेगा. किस्मत ने पक्का किया कि हमारा सफर एक साथ शुरू और खत्म हो.' सोशल मीडिया पर पोस्ट आने के तुरंत बाद उनके कई फैंस ने निक्की की तारीफ की कि वह अपने बॉयफ्रेंड के लिए सबसे मजबूत सिस्टम हैं. इस बीच कई और लोगों ने कमेंट किया कि अरबाज उनके रिश्ते में लॉयल इंसान हैं और शो के लिए एक मजबूत कंटेंडर हैं, उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए.

'मेरी पोस्ट पर फेक कमेंट्स करवाने से ज्यादा'

इसके बाद निक्की तंबोली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक मैसेज डाला था जो अब डिलीट हो गया है. उन्होंने पोस्ट में किसी को खास तौर पर टारगेट किए बिना लिखा 'मेरी पोस्ट पर फेक कमेंट्स करवाने से ज्यादा मेहनत अगर अपनी लाइफ पे करते तो शायद कोलेबोरेशन पर जिंदगी नहीं चलती.' वहीं एक्ट्रेस के मुताबिक, कमिटमेंट सिर्फ भावनाओं से संबंधित नहीं होती है. शो के साथ खड़े रहने और शो का सम्मान करने का विकल्प चुना है और वो भी ऐसे मौके पर जब उन्हें पता है कि उन्हें बाहर खूब ट्रोल किया जा रहा है.