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Hindi NewsटीवीThe 50 Grand Finale: आज होगा टॉप 5 में फाइनल मुकाबला, किसके नाम होगी ट्रॉफी और प्राइज मनी? जानें कब-कहां देखें

The 50 Grand Finale: आज होगा टॉप 5 में फाइनल मुकाबला, किसके नाम होगी ट्रॉफी और प्राइज मनी? जानें कब-कहां देखें

The 50 Grand Finale When and Where to Watch: रियलिटी शो 'द 50' के ग्रैंड फिनाले में कौन बनेगा विनर, कैसे चुने गए टॉप 5 फाइनलिस्ट और विजेता को कितनी प्राइज मनी मिलेगी- जानिए सब कुछ. इस शो का फिनाले आज, रविवार 22 मार्च को रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर देख पाएंगे. आइए जानते हैं पूरी डिटेल-   

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 22, 2026, 03:25 PM IST
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टॉप 5 फाइनलिस्ट में कांटे की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?
टॉप 5 फाइनलिस्ट में कांटे की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?

The 50 Grand Finale: फेमस रियलिटी शो 'द 50' अपने आखिरी पड़ाव यानी ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गया है. इस शो में जबरदस्त ड्रामा, सोची समझी गेमप्ले और लगातार आने वाली बड़ी चुनौतियों के बाद शो को अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए हैं. ये पांच कंटेस्टेंट 22 मार्च को होने वाले ग्रैंड फिनाले के लिए बिल्कुल तैयार हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिनाले से पहले क्या-क्या हुआ, कैसे टॉप 5 फाइनलिस्ट चुने गए और विजेता को कितनी प्राइज मनी मिलेगी.

The 50 Grand Finale कब और कहां देखें?

द 50 ग्रैंड फिनाले का प्रीमियर रविवार 22 मार्च को होगा. दर्शक इस शो को जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे लाइव देख सकते हैं, जिसके बाद रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर इसको देख पाएंगे. यह शो बीते महीने 1 फरवरी को 50 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ था और इसमें कुल 50 एपिसोड थे, जिनमें से हर एपिसोड को रोजाना स्ट्रीम और ब्रॉडकास्ट किया गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टॉप 5 फाइनलिस्ट में कौन-कौन शामिल?

'द 50' के टॉप 5 फाइनलिस्ट की बात करें तो इसमें रजत दलाल, फैसु (उर्फ फैसल शेख), काका (उर्फ रविंदर सिंह), शिव ठाकरे और कृष्णा श्रॉफ हैं. वहीं सेमी-फाइनल में रजत, फैसु, काका और प्रिंस नरूला ने 'टिकट टू फिनाले' जीता, लेकिन एक दिल को छू लेने वाले पल में प्रिंस ने अपना 'टिकट टू फिनाले' शिव को दे दिया. इसके बाद टॉप चार फाइनलिस्टों ने कृष्णा को अपने साथ पांचवें और आखिरी फाइनलिस्ट के तौर पर चुना.

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'The 50' के विनर को कितनी मिलेगी प्राइज मनी? 

ग्रैंड फिनाले में टॉप 5 कंटेस्टेंट के बीच आखिरी और सबसे कठिन मुकाबला होगा. 'द 50' के विनर को 40,44,000 रुपये प्राइज मनी मिलेगी. हालांकि इस प्राइज मनी के ग्रैंड फिनाले तक 50 लाख रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. बता दें कि ये प्राइज मनी विजेता को नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके किसी ऐसे रजिस्टर्ड फॉलोअर को दी जाएगी, जिसने पूरे शो के दौरान विजेता कंटेस्टेंट का साथ दिया हो.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बता दें कि 'द 50' के शो में सबसे ज्यादा फेमस कंटेस्टेंट्स में प्रिंस नरूला, रजत दलाल, मिस्टर फैसु, शिव ठाकरे, काका, कृष्णा श्रॉफ, दिव्या अग्रवाल, उर्वशी ढोलकिया, सिवेट तोमर, रिद्धि डोगरा, नेहा चुडासमा, वंशज सिंह, निक्की तंबोली, दिग्विजय राठी, सिद्धार्थ भारद्वाज, मनीषा रानी, ​​आरुषि चावला, अरबाज पटेल, करण पटेल और मैक्सटर्न शामिल हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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