The 50 Winner: शिव ठाकरे ने जीती 'द 50' की ट्रॉफी, इतनी मिली प्राइज मनी, फैन हो गया मालामाल

The 50 Winner: 'द 50' का आज यानी 22 मार्च को ग्रैंड फिनाले हुआ. शिव ठाकरे ने पहले सीजन की ट्रॉफी और 50 लाख रुपये की इनामी राशि जीती. हालांकि इस राशि को बाद में उन्होंने अपने सबसे बड़े फैन सीताराम प्रह्लाद आघाव को तोहफे में दे दी. शो की शुरुआत 1 फरवरी को हुई थी. टॉप 5 में रजत दलाल, शिव ठाकरे, फैजू, कृष्णा श्रॉफ और काका ने जगह बनाई थी.

शिव ठाकरे ने फैन को दी प्राइज मनी

शिव ठाकरे ने 'द 50' की ट्रॉफी अपने नाम की और 50 लाख रुपये प्राइज मनी भी जीती, जो उन्होंने बाद में अपने फैन को दे दी. पॉपुलर रियलिटी शो 'द 50' का फिनाले एपिसोड आज टेलिकास्ट हुआ. इस शो की शुरुआत 1 फरवरी को हुई थी, जिसमें 50 कंटेस्टेंट ने लायन पैलेस में एंट्री ली थी. ये शो पूरे 50 दिन तक टेलीकास्ट हुआ.

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टॉप 5 फाइनलिस्ट में कौन-कौन था शामिल?

'द 50' के टॉप 5 फाइनलिस्ट की बात करें तो इसमें रजत दलाल, फैसु (उर्फ फैसल शेख), काका (उर्फ रविंदर सिंह), शिव ठाकरे और कृष्णा श्रॉफ हैं. वहीं सेमी-फाइनल में रजत, फैसु, काका और प्रिंस नरूला ने 'टिकट टू फिनाले' जीता, लेकिन एक दिल को छू लेने वाले पल में प्रिंस ने अपना 'टिकट टू फिनाले' शिव को दे दिया. इसके बाद टॉप चार फाइनलिस्टों ने कृष्णा को अपने साथ पांचवें और आखिरी फाइनलिस्ट के तौर पर चुना.

बता दें कि 'द 50' के शो में सबसे ज्यादा फेमस कंटेस्टेंट्स में प्रिंस नरूला, रजत दलाल, मिस्टर फैसु, शिव ठाकरे, काका, कृष्णा श्रॉफ, दिव्या अग्रवाल, उर्वशी ढोलकिया, सिवेट तोमर, रिद्धि डोगरा, नेहा चुडासमा, वंशज सिंह, निक्की तंबोली, दिग्विजय राठी, सिद्धार्थ भारद्वाज, मनीषा रानी, ​​आरुषि चावला, अरबाज पटेल, करण पटेल और मैक्सटर्न शामिल हैं.