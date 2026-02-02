Advertisement
'द 50' में बड़ा ड्रामा! शुरू होते ही ये कंटेस्टेंट छोड़ना चाहता है शो? होस्ट के सामने किया ऐसा ऐलान

‘द 50’ में बड़ा ड्रामा! शुरू होते ही ये कंटेस्टेंट छोड़ना चाहता है शो? होस्ट के सामने किया ऐसा ऐलान

The 50: 'द 50' का नया प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें करण पटेल ने 49 कंटेस्टेंट्स और होस्ट 'द लायन' के सामने ऐसा ऐलान कर दिया, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया. चलिए जानते हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 02, 2026, 10:30 PM IST
'द 50' में नया ट्विस्ट
‘द 50’ में नया ट्विस्ट

The 50: रियलिटी शो 'द 50' में एक ड्रामेटिक पल में कण पटेल ने शो छोड़ने के अपने ऐलान से हर किसी को हैरान कर दिया है. उन्होंने ये ऐलान होस्ट 'लायन' और बाकी सभी 49 कंटेस्टेंट्स के सामने खुलेआम की, जिसे सुनने के बाद घर में सब हैरान रह गए. करण के ऐलान के बाद कंटेस्टेंट्स ने तुरंत रिएक्शन दिया और करण के साथ कई लोगों ने उनके अचानक उठाए इस कदम पर सवाल उठाए. इस फैसले ने 'द 50' के चल रहे ड्रामा को एक नया मोड़ दे दिया. जिससे दर्शकों को ये देखने के लिए काफी उत्सुक हैं कि क्या वह सच में शो छोड़कर जा रहे हैं या आने वाले एपिसोड में अपना मन बदल लेंगे.

टास्क के बाद ही करण पटेल ने किया ये ऐलान 
'द 50' के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें करण पटेल इस बात का ऐलान करते नजर आ रहे हैं कि वह 'The 50' को छोड़ना चाहते हैं. वीडियो में सामने लायन कहते हैं 'प्लेयर बहाएंगे पसीना फैन कमाएंगे पैसा, जितनी ज्यादा कैलोरी बर्न होगी, उतना ही ज्यादा पैसा' इस अनाउंसमेंट के बाद सभी 49 कंटेस्टेंट्स अपने वर्कआउट पर लग जाते हैं. इस टास्क के खत्म होने के बाद होस्ट द लायन कहते हैं कि 'कैलोरी रिपोर्ट आ गई है. अब रिज्लट कुछ और है.' इसी दौरान करण गुस्से में नजर आते है और कहते हैं 'आई एम क्विटिंग द शो राइट नाउ इफ दिस इज द एक्सेप्टेबल.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पहले दिन हुआ था बड़ा धमाका
'द 50' शो के पहले दिन के पहले एपिसोड में 10 कंटेस्टेंट्स को कप्तान बनाया गया. इनमें मिस्टर फैजू, प्रिंस नरूला, मोनालिसा, रजत दलाल, शिव ठाकरे, निक्की तंबोली, कृष्णा श्रॉफ, रिद्धि डोगरा, करण पटेल और उर्वशी ढोलकिया शामिल है. इतना ही नहीं शो के पहले ही दिन कंटेस्टेंट वंशज सिंह को बाहर का रास्ता दिख गया. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द 50 कब और कहां देखें
अगर आप भी इस रियलिटी शो को देखना चाहते हैं तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर और कलर्स टीवी पर देख सकते हैं. टीवी प ये शो रात 10:30 बजे आता है. इस शो को बनिजय एशिया ने प्रोड्यूस किया है. 'द 50' शो में आपको फिल्म, टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया की जानी-मानी हस्तियां नजर आएंगी.  

