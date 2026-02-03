‘The 50’ में उतरे 8 पुराने चैंपियन, बाकी 42 कंटेस्टेंट्स पर पड़ेंगे भारी! इस शो में किसका चलेगा गेम?

The 50 Show: दर्शकों द्वारा रियलिटी शोज को काफी पसंद किया जाता है चाहे वो सलमान खान का बिग बॉस हो या रोहित शेट्टी का खतरों के खिलाड़ी. इनके बीच अब एक नया शो 'द 50' दस्तक दे चुका है. इस शो में आपको 15-20 नहीं बल्कि 50 कंटेस्टेंट्स देखने को मिलेंगे. इस शो में सभी चेहरे काफी जाने-माने है.

रियलिटी शोज में जब बात मुकाबले की बात होती है, तो सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि तजुर्बा, रणनीति और जीत की आदत सबसे बड़ा हथियार बन जाती है. रियलिटी शो 'द 50' में 8 ऐसे खिलाड़ी खड़े हैं, जो पहले ही रियलिटी शोज में विनर का ताज अपने नाम कर चुके है. यही वजह है कि कहा जा रहा है कि रजत दलाल और मिस्टर फैजू जैसे चर्चित नाम इन दिग्गजों के सामने फीके पड़ सकते हैं.

ये 8 कंटेस्टेंट्स हैं विनर?

'द 50' को अब तक का सबसे अलग और दमदार रियलिटी शो बताया जा रहा है, क्योंकि यहां सिर्फ एक-दो नहीं बल्कि 8 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो पहले भी जीत का स्वाद चख चुके हैं. इनमें फिल्में, टीवी और सोशल प्लेटफॉर्म के बड़े नाम शामिल हैं. इन सबको एक साथ देखकर शो ने अपना लेवल अपने आप ऊंचा कर लिया है. इन 8 कंटेस्टेंट्स में प्रिंस नरूला, उर्वशी ढोलकिया और शिव ठाकरे जैसे बड़े नाम शामिल हैं. ये सभी अपने-अपने शोज के सीजन के विजेता रह चुके हैं और अपने गेम प्लान और माइंड गेम्स में भी काफी माहिर हैं.

कौन लगाएगा आग?

वहीं इन कंटेस्टेंट्स की बात करें तो प्रिंस नरूला को रियलिटी शोज का 'किंग' कहा जाता है. उन्होंने रोडीज, स्प्लिट्सविला और बिग बॉस जैसे शोज में जीत दर्ज की है. उर्वशी ढोलकिया ने बिग बॉस में इतिहास रचा था. वहीं शिव ठाकरे स्ट्रैटेजी बनाने में माहिर है. दिव्या अग्रवाल और मनीषा रानी ऑडियंस कनेक्ट और स्मार्ट गेम में माहिर है. अब ये देखना होगा कि इनमें से एक ही मंच पर कौन आग लगाएगा. इनके चलते बाकी 42 कंटेस्टेंट्स के लिए मुकाबला कितना मुश्किल होने वाला है.