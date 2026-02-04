The 50: 'औरत है औरत की तरह रह', इस बयान पर भड़के फैंस, सपना चौधरी-अदनान शेख की लड़ाई पर छिड़ी बहस

The 50: रियलिटी शो 'द 50' ऑनएयर हो चुका है और इस शो ने आते ही लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. तीन दिन पहले इस शो का ग्रैंड प्रीमियर हुआ था, जिसमें 50 जाने-माने चेहरों ने हिस्सा लिया था. पहले दिन ही शो में कई बड़े-बड़े ट्विस्ट फैंस को देखने को मिले और की कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त बहस भी देखने को मिली.

तीसरे दिन 'द 50' में जमकर हुआ बवाल

वहीं शो के तीसरे दिन 'द 50' में जमकर बवाल देखने को मिलेगा. शो का एक प्रोमो में देखने को मिला, जिसमें अदनान शेख और सपना चौधरी के बीच जमकर बहस हुई है. इस बीच क्रिएटर ने हरियाणवी डांसर और सिंगर से कुछ ऐसा कह दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. सिंगर की बात सुनने के बाद अब अदनान भी भड़क गए हैं.

जियो हॉटस्टार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर शो का एक प्रोमो शेयर किया, जिसमें सपना चौधरी और अदनान के बीच लड़ाई देखने को मिली. प्रोमो की शुरुआत 'लायन' के साथ होती है. होस्ट 'लायन' कंटेस्टेंट्स से कहते हैं कि प्लेयर्स मैंने छुपाये हैं और 40 सेव कार्ड्स है. कुछ को सेव और कुछ को अनसेव का कार्ड मिला.

सपना और अदनान के बीच तीखी नोकझोंक

इसके बाद सपना चौधरी कहती हैं कि अरबाद ने 5-6 कार्ड ऐसे ही खैरात में बांट दिए. दम नहीं है क्या बाहर जाकर कमाने का. इसके बाद अदनान ने कहा 'चल ऐ निकल चल.' लास्ट में सपना ने कहा 'ऐसा मारूंगी न बाहर मिलेगा तो... नहीं खेलना ऐसी-तैसी.' इसके बाद सपना और अदनान के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. सपना ने उन्हें गालियां दीं, जिस पर अदनान ने जवाब दिया 'तू मर्द लोगों की तरह गाली क्यों दे रही है? औरत है औरत की तरह रह.' इस पर सपना ने तीखा पलटवार करते हुए कहा 'तू मुझे याद मत करा मैं औरत या मर्द. तू तो कुछ भी नहीं है. रोज देखती हूं तुम्हारे जैसा मर्द मैं.'

रेडिट पर वीडियो वायरल

अदनान की बातों पर ऑनलाइन जबरदस्त रिएक्शन हुआ. एक रेडिट यूजर ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा '2026 में नेशनल टेलीविजन पर ऐसी महिला विरोधी बातें? इस रियलिटी शो का स्टैंडर्ड जमीन से भी नीचे है.' दूसरे ने कमेंट किया 'अदनान बहुत घटिया है और वह मर्द नहीं है... उसका बर्ताव इतना बचकाना है कि उसे मर्दाना नहीं कहा जा सकता.' एक और कमेंट में लिखा था 'औरत हो औरत की तरह रहो. 2026 में ये सब बकवास कह रहे हो. कसम से, इसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया. ऊपर से लड़कियां अदनान को शांत कर रही थीं. क्या सच में?' एक यूजर ने लिखा 'जब मैंने उसे यह कहते सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया. तुम्हारी सोच कितनी छोटी है और तुम असल जिंदगी में कैसे हो, यार. बिल्कुल घटिया बर्ताव. लेवल तो पक्का बहुत नीचे है.' एक और ने कहा 'यह बहुत निराशाजनक है कि लड़की होने को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है. बहुत निराश हूं, खासकर दूसरी लड़कियों से जो यह सब बर्दाश्त कर रही हैं.